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Водитель Land Cruiser в Минске заехал на стоянку по тротуару

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  • 13.02.2024, 18:24
  • 3,132
Водитель Land Cruiser в Минске заехал на стоянку по тротуару

Он решил сократить путь нестандартным образом.

Водитель Land Cruiser возле столичного бизнес-центра «Зебра» решил срезать путь нестандартным образом — по тротуару и через стоянку. Его маневр попал на видео, сообщает «Онлайнер».

Ситуация произошла вчера. Похоже, автомобилист заехал не туда, куда нужно. Однако вместо разворота он предпочел проехать по тротуару. По словам автора видео, на этом все не закончилось.

«Водитель не просто заехал на стоянку, он проехал ее насквозь и двинулся к ТЦ «Европа», — сообщил читатель, опубликовавший запись.

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