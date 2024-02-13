Представлен электрокроссовер Volvo 13.02.2024, 21:01

Быстрая зарядка на 80% занимает 28 минут.

В Украине презентовали бюджетный электрокроссовер Volvo. Его стоимость составляет 32 000 евро. Электрокар Volvo EX30 доступен в модификациях мощностью 272 и 428 сил. Запас хода составляет 480 км. Об этом идет речь на сайте украинского представительства бренда.

Топовый вариант электрокара разгоняется до 100 км/ч всего за 3,6 с.

Volvo EX30 – это первая модель шведского бренда, построенная на специализированной электрической платформе SEA. Она обещает быть массовой. В 2024 году планируется выпустить около 200 тыс. авто, из которых в Украину попадет 300 единиц.

Это компактный 4,2-метровый кроссовер В-класса, выполненный в характерном минималистском стиле марки. В его конструкции активно использованы материалы, полученные путём вторичной переработки.

В салоне Volvo EX30 отсутствует привычный щиток приборов – все показатели выведены на большой 12,3-дюймовый тачскрин портретного формата. Мультимедийная система включает в себя сервисы Google.

Кроссовер имеет два багажника: 318-литровый задний и 65-литровый передний.

Модель обойдется от 32 000 до 45 000 евро.

Базовая комплектация Core подразумевает 18-дюймовые диски, климат-контроль, камеру и тепловой насос.

В топовом варианте Ultra есть парковочный автопилот, камеры кругового обзора, панорамная крыша, мощная акустика Harmann-Kardon, электроприводы сидений и дверей багажника.

Вместе с тем, у всех EX30 есть адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение (в частности, на перекрестках и при движении задним ходом), содержание в полосе, контроль слепых зон, распознавание дорожных знаков.