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«А так вообще можно?»

  • 14.02.2024, 10:56
  • 1,722
«А так вообще можно?»

Как из Европы через границу везут легковые авто.

Читатель «АвтоГродно» на днях ехал из Литвы в Беларусь через ПП «Бенякони». Он с удивлением наблюдал, как в соседней очереди перевозят легковой автомобиль. Мужчина сделал фото.

– Эти люди положили Honda в кузов маленького грузовичка. Легковушка помещалась в нем лишь наполовину, остальная свисала над дорогой. Они проехали оба пункта пропуска. Предполагаю, что это перевозчики из Казахстана или Узбекистана, – говорит автор.

Ситуацию попросили прокомментировать белорусских перевозчиков:

– Таким образом автомобили возят в Таджикистан и Узбекистан. Скорее всего в Европе был куплен и грузовик, и легковой автомобиль одновременно. Дорога дальняя и дорогая, свыше 4 000 километров только от белоруской границы, поэтому на дороге стараются сэкономить и совмещают покупки таким образом. Еще иногда покупают цельнометаллический фургон и подбирают такую малолитражку, которая помещается в его кузове, и тоже везут как матрешку. Вы, наверное, видели такие фото тоже, – прокомментировал нам гродненский перевозчик.

– Обратите внимание, что на первой фотографии у микроавтобуса видна жесткая сцепка. Часто в Узбекистан, Таджикистан и Казахстан автомобили из Европы возят на жесткой сцепке. Это экономит расходы на дорогу. У этого микроавтобуса дышло короткое, до грузовика не дотянется, значит где-то есть еще одна машина этих перевозчиков, – рассказал второй собеседник.

– Но можно ли так перевозить?

– В пункте пропуска к таким перевозкам обычно вопросов нет, это не функция таможенников и пограничников. А вот если их на дороге встретят сотрудники ГАИ, то придется отвечать за нарушение правил перевозки, – говорит собеседник.

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