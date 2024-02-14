«А потом — штраф в плечи» 2 14.02.2024, 12:58

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Белорусы отреагировали на странный призыв ГАИ.

МВД Беларуси предложило белорусам присоединиться к тренду – «показать своего белорусского коня». Такой призыв опубликовали в Tiktok и, в качестве примера, продемонстрировали две служебных машины – легковой Geely и эвакуатор «МАЗ». Большинство комментариев оказались осторожными, сообщает telegraf.news.

Машины, особенно легковую – которая «ближе к народу», в целом одобрили. Но не обошлось и без критики типа – «с моей немецкой не сравнить».

Показать «своего коня» соглашались, в основном, с условиями: «Только техосмотр не проверяйте». Или вовсе – «в отказ»: «Покажи вам, а вы потом штраф в плечи влепите за что-нибудь», «Ага, щас. Я вам покажу, а вы мне потом – письмо счастья».

Один из комментаторов, в общем-то, резонно, попросил «показать свою, а не государственную»: «Если я работаю на «БелАЗе», мне «БелАЗ» показывать или личный автомобиль?».

А комментатор с ником «Нежная ведьма» обратилась к сообществу с вопросом: «Люди, объясните мне, пожалуйста, почему вы так боитесь гаишников? Я 15 лет за рулем, и никак этого понять не могу». Но ответы не получила.

Ну и немного растрогал короткий, очень «жизненный» комментарий: «Машины огонь» (верните права, пожалуйста…).