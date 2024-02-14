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Свежий дизайн и мощные моторы: представлена новая Skoda Octavia 2024

  • 14.02.2024, 16:44
Свежий дизайн и мощные моторы: представлена новая Skoda Octavia 2024

Авто изменилось внешне и внутри, а ее базовая комплектация расширена.

Прошла виртуальная презентация Skoda Octavia 2024. Самая популярная модель чешской марки прошла плановый фейслифтинг. Ее подробности раскрыли в специальном онлайн-шоуруме на сайте Skoda, сообщает «Фокус».

Новая Skoda Octavia стала выразительнее на вид благодаря измененной передней части. Лифтбэк и универсал получили увеличенную решетку радиатора и новые матричные фары с оригинальными стреловидными ходовыми огнями. Сзади освежены фонари.

Топовая Skoda Octavia RS традиционно выглядит агрессивнее. У нее другие бамперы и 18-дюймовые диски.

В салоне Skoda Octavia 2024 улучшена отделка, причем активно используются материалы, полученные путем вторичной переработки. Также стало больше отсеков для мелкой поклажи.

Главное новшество внутри – увеличенный 13-дюймовый тачскрин мультимедиа. Отныне у всех Skoda Octavia 2024 есть виртуальный щиток приборов и двухзонный климат-контроль, а за доплату доступны экраны для задних пассажиров.

Линейка двигателей Skoda Octavia 2024 претерпела изменения – исчезли начальный бензиновый турбомотор объемом 1,0 л и топовый 200-сильный турбодизель. 2,0-литровая турбочетверка стала мощнее – развивает 204 л. с. в стандартной Octavia и 265 л. с. – в RS.

Также предложены бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (114 и 150 л. с.) и 2,0-литровые турбодизели на 115 и 150 л. с. Позже линейку пополнят подзаряжаемые гибриды, которые также станут мощнее.

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