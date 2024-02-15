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Классика на новый лад: самое надежное авто всех времен вернули в производство

  • 15.02.2024, 17:16
  • 1,282
Классика на новый лад: самое надежное авто всех времен вернули в производство

Элегантный ретро-спорткар будут собирать вручную.

В Швеции презентовали новый Volvo P1800. Элегантный ретро-спорткар будут собирать вручную и продавать по цене свыше 700 000 долларов. Об этом сообщается на сайте компании Cyan Racing.

Эта шведская фирма создает гоночные и заряженные модели Volvo. Спорткар являет собой современную версию знаменитого купе Volvo P1800 1963 года. Оно прославилось, как самый надежный автомобиль в истории, ведь один из спорткаров попал в Книгу рекордов Гиннесса с пробегом 5,15 млн км.

Volvo P1800 Cyan GT (именно так назвали авто) с виду напоминает знаменитого предка своим элегантным дизайном, однако на самом деле это современное авто и все его кузовные панели выполнены из карбона. Масса купе составляет всего 1100 кг.

Отличить современный Volvo P1800 можно по расширенным крыльям, диодной оптике и 18-дюймовым дискам. Салон отделали кожей и дорогой тканью, а также установили титановый каркас безопасности.

Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор от гоночного Volvo S60 TC1. Его предлагают в версиях на 350 и 420 л. с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП.

Новый Volvo P1800 Cyan GT также получил самоблокирующийся дифференциал, регулируемые амортизаторы и большие тормоза диаметром 362 мм спереди и 350 мм сзади. Машины будут собирать вручную, причем заказчикам придется ждать их по 12-15 месяцев.

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