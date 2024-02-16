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Мощный гигант: General Motors выпустят самый большой в мире электромобиль

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  • 16.02.2024, 9:45
  • 1,606
Мощный гигант: General Motors выпустят самый большой в мире электромобиль

Длиной в шесть метров.

Линейку электрического Cadillac Escalade iQ расширит удлиненная версия L. Огромный внедорожник презентуют в этом году — информацию подтвердил представитель Cadillac американскому изданию Car and Driver.

General Motors традиционно выпускали Cadillac Escalade в стандартной и удлиненной модификациях. Обычно разница в длине между ними составляет около полуметра.

Итак, новый Cadillac Escalade iQL будет настоящим гигантом, ведь даже стандартная версия электрокара достигает 5,7 м. Скорее всего, длина внедорожника составит не менее 6 метров.

Таким образом, внедорожник станет не только самым длинным Cadillac Escalade за всю историю модели, но и самым большим легковым электромобилем на рынке. Массивный дизайн Cadillac Escalade iQL не изменится — автомобилю просто увеличат колесную базу и задний свес кузова.

Салон Cadillac Escalade также не будут менять, а это значит, что электрокар сохранит огромный дисплей на всю ширину передней панели. Предложат варианты на 7 и 8 мест.

Электромобиль Cadillac Escalade iQL сохранит 760-сильную установку и огромную батарею на 200 кВт∙ч. Запас хода составит около 700 км. Оснащение будет включать пневмоподвеску и управляемые задние колеса. Стартовая цена Cadillac Escalade iQL составит около $150 000.

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