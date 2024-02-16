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В Минске водитель Audi подрезал автомобиль, а это оказалась машина ГАИ

  • 16.02.2024, 16:49
В Минске водитель Audi подрезал автомобиль, а это оказалась машина ГАИ

Маневр попал на видео.

Действительно неудачный маневр совершил водитель Audi на Победителей вчера утром. Он взял траекторию для разворота пошире и в результате подрезал автомобиль ГАИ

Видео снял читатель «Онлайнера» в районе 4-й городской поликлиники.

«Перед Audi автомобиль шел на разворот, а стрелка в дополнительной секции светофора уже моргала, — рассказал автор ролика. — Audi нужно было повернуть, и, чтобы успеть, он взял больший радиус для маневра (дабы не задеть автомобиль, который шел на разворот). Тем самым он выехал на полосу, в которой двигалась машина ГАИ. Если бы не реакция инспектора, то случилось бы ДТП».

После такой опасной ситуации на патрульном авто сразу же включились проблесковые маячки и оно поехало за Audi. Что и говорить, момент для маневра водитель немецкой легковушки выбрал неудачный.

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