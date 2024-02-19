Минчанин судится с каршерингом из-за царапины на авто 1 19.02.2024, 19:40

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Спорят о том, кто и когда ее оставил.

Минчанин Евгений арендовал авто в каршеринге, а наутро после поездки сервис потребовал компенсацию из-за поврежденного бампера. Клиент утверждает, что он не виноват и царапина там была еще раньше, компания — что подтвердить свои слова он не может. Дело будет решаться в суде. В истории разбиралась Tochka.by.

Евгений с женой арендовали Volkswagen Polo в каршеринге Anytime, чтобы вечером добраться до дома от метро. Поездка в пару километров обошлась супругам в 1,5 рубля.

Припарковавшись, супруги сделали в приложении несколько фотографий автомобиля со всех сторон, как и требовалось. По словам Евгения, аренду не удавалось завершить из-за ошибки. Молодые люди поняли, что она связана с фото, удалили снимки, и все получилось. Они закрыли автомобиль и ушли.

На следующее утро Евгений получил сообщение от Anytime: «После аренды Volkswagen Polo обнаружено ранее не зафиксированное повреждение переднего бампера».

Сервис предоставил фото от следующего клиента и выставил счет — 630 рублей. Из этой суммы 350 рублей — штраф за не предоставленную вовремя информацию о повреждениях, и только 280 — возмещение убытков.

В договоре соответствующие пункты есть, но Евгений утверждает, что в начале аренды автомобиль стоял припаркованным как раз передней частью в сугроб и у супругов не было возможности ее разглядеть.

Через неделю каршеринг попытался списать деньги за царапину, но Евгений заранее отвязал основную карту, и списание не удалось. Минчанин уверен, что бампер повредил предыдущий клиент: «Он, как оказалось, тоже не отправил фото после поездки». Но, по правилам сервиса, виновным в таких случаях признается последний водитель.

В Anytime журналистам Tochka.by сообщили, что Евгений не зафиксировал состояние транспортного средства как до поездки, так и после. При этом он не уведомил компанию о сбоях в работе функции фотофиксации в мобильном приложении.

«Компания не может опираться на доводы о наличии повреждений переднего бампера автомобиля до начала поездки, так как эту информацию невозможно проверить. Данную позицию можно расценить как способ избежать ответственности за повреждение имущества юридического лица», — объяснили свою позицию в сервисе.

Там объяснили, что «в момент создания фотоизображения с использованием приложения Anytime на оригинал изображения накладываются данные о дате и времени, геопозиции, марки и модели автомобиля, после чего копия фотоизображения сохраняется в галерею мобильного телефона пользователя и может быть использована клиентом в дальнейшем».

В компании заверили, что детально проверили версию Евгения и установили, что никаких ошибок в приложении во время сессии аренды не было, а попытки фиксации состояния авто путем прикрепления снимков не обнаружены.

«Более того, при наличии подобных ошибок функционал приложения не позволяет завершить аренду самостоятельно и требует обращения в службу технической поддержки сервиса», — рассказали в каршеринге.

А характер повреждения исключает версию о том, что кто-то наехал на припаркованный клиентом автомобиль, добавили в компании.

Евгений же, по его словам, «хочет донести до компании необходимость разбираться в подобных случаях не по протоколу, а индивидуально, с уважением к клиенту», поэтому юристам компании придется взыскивать деньги через суд.