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Пример невозмутимости: в Витебске кот пришел на соревнования по боевому искусству

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  • 20.02.2024, 13:18
  • 3,052
Пример невозмутимости: в Витебске кот пришел на соревнования по боевому искусству

И улегся посреди зала.

Неожиданный участник заглянул на соревнования юношей по вьетнамским боевым искусствам «Вьет Во Дао» в Витебске 17 февраля. Там в разгар выступлений спортсменов был замечен черно-белый кот. Видео опубликовал Telegram-канал «Беларусь 4 Витебск».

Судя по кадрам, пушистый гость был в центре внимания. Он расположился посреди зала и невозмутимо лежал, пока участники демонстрировали свое мастерство в боевых искусствах.

Он не реагировал ни на шум, ни на то, что рядом с ним выполнялись боевые приемы.

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