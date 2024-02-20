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Белоруска заняла третье место в испанской «Фабрике звезд»

  • 20.02.2024, 22:04
Белоруска заняла третье место в испанской «Фабрике звезд»
Руслана Панчишина

Финал шоу состоялся 19 февраля.

Уроженка Беларуси Руслана Панчишина заняла третье место в 12-м сезоне Operacion Triunfo — испанской версии телевизионного реалити-шоу, известном в странах СНГ как «Фабрика звезд», пишет издание «Белорусы и мир».

Финал шоу состоялся 19 февраля. Шестеро финалистов, в том числе Руслана, исполнили сначала по одной песне, а после того как зрители отсеяли троих, — оставшиеся спели еще по одной.

В итоге после окончательного голосования Найара Морено из Сарагосы набрала 49 процентов голосов, Пауль Дельгадо из Армильи — 26 процентов, Руслана Панчишина — 25 процентов.

Победитель шоу получит 100 тысяч евро на запись своих дисков. Также в апреле — июле участники проекта дадут концерты по всей Испании, в том числе по два в Мадриде и Барселоне.

Напомним, нынешний сезон Operacion Triunfo стартовал 20 ноября 2023 года и длился 14 недель. На прослушивания пришли более 13 тысяч человек со всей страны. Из них отобрали 18 участников.

Конкурсанты жили и учились вокалу, танцам, сценическому мастерству в студии, оборудованной множеством камер. Еженедельно по итогам концертов они постепенно отсеивались.

Концерты показывались на платном видеосервисе Amazon Prime Video. Однако ежедневную жизнь и тренировки конкурсантов транслировали бесплатно онлайн на YouTube.

Руслана Панчишина росла в Беларуси, но уже давно переехала с семьей в Испанию, на Тенерифе, хотя сейчас живет и учится в Мадриде. Поет с детства, выступает в группах, увлекается бас-гитарой, ей нравятся рок, соул, R&B.

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