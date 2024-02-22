Для чего нужна тайная кнопка в дверной ручке машины?2
- 22.02.2024, 12:33
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Лайфхак для водителей.
Оставаться запертым в машине - настоящий кошмар, и это всегда случается в самый неловкий момент. Но если вы все же заблокировали свой автомобиль, один эксперт по вождению утверждает, что есть простой способ открыть его, так что не паникуйте - и это простой метод «скрытой кнопки».
Женщина, которая пишет в социальных сетях под ником @huyameishuoche, делится советами, как «облегчить вождение», и сначала объясняет, что кнопка находится внутри дверной ручки, и чтобы ее найти, нужно поддеть дверную ручку, пишет Mirror.
«Автомобильный ключ разрядился и дверь не открывается, вытащите механический ключ, нацельтесь на маленькое отверстие под дверной ручкой, подцепите его и найдите сердцевину замка. Вставьте ключ и поверните его, дверь открылась», - указывает она.
@huyameishuoche Follow me to make driving easier!#skills #knowledge #fpy #fyp #tips #foryou #carsoftiktok ♬ 原聲 - 虎牙妹说车
Это означает, что вы сможете попасть в машину, даже если в ваших ключах разрядится батарея.
И это не единственный совет, который она дала в своем видео. Она также объяснила автолюбителям, как настроить зеркала так, чтобы они были максимально эффективными, и как безопаснее двигаться задним ходом.
«Отрегулируйте левую дверную ручку до правого нижнего угла зеркала заднего вида, переместите правую дверную ручку до левого нижнего угла правого зеркала заднего вида. В это время обзор зеркала заднего вида наилучший», - подчеркивает эксперт.