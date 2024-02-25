Украинский генерал: По А-50 были выпущены две ракеты С-200 2 25.02.2024, 12:28

5,400

Почему российские истребители не смогли прикрыть самолет?

В течение последних недель Россия потеряла большое количество авиации, в том числе и самолет А-50. Известно, что его в воздухе прикрывал истребитель Су-35.

Об этом «24 Каналу» рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко.

«Известно, что удалось сбить модернизированную версию этого самолета. Также к убыткам в 350 миллионов долларов стоит добавить потери среди опытных специалистов, которые находились на А-50.

Этот самолет является одним из важных элементов разведывательно-ударного комплекса России. Он в текущем времени обнаруживает цели для ударов. Там практически управляют действиями бомбардировщиков Су-34, которые бросают авиабомбы. А заявленная дальность обнаружения целей – 600 километров. Теперь они еще дальше будут работать от нашей границы»,

– сказал Романенко.

Почему Су-35 не прикрыл А-50

Как отметил Романенко, уже была информация, что самолет удалось сбить с помощью системы С-200. В то же время рядом с А-50 летел вражеский истребитель Су-35, который должен был его прикрывать.

«Стоит понимать, что Су-35 может прикрывать А-50 от других самолетов. А вот от зенитной ракеты он практически никак не может что-то сделать.

Это были креативные и асимметричные действия со стороны командования Воздушных сил и командования Сил обороны Украины в целом. Я когда-то учился на С-200. На такие типы самолета нужны 3 или более ракет. Однако, вероятно, в связи с экономией здесь было выпущено 2 ракеты. Одна попала по «ловушке», а другая сбила самолет», – сказал Романенко.