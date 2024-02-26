Ученые помогут маркетологам проникнуть в мозг человека 1 26.02.2024, 9:09

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И узнать об эмоциях.

По данным активности мозга и электропроводимости кожи можно с высокой точностью предсказывать эмоции человека. Полученную информацию ученые из Технологического института Нью-Джерси (NJIT) предлагают использовать в маркетинге.

В настоящее время большинство маркетинговых исследований основано на том, что сообщают сами люди. Например, их просят рассказать о реакции на определенные цены или видеоролики. Более точные данные позволяет получить нейромаркетинг, при котором информацию об эмоциях получают с помощью различных датчиков.

В новом исследовании ученые выяснили, что с помощью датчиков электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которые детектируют активность мозга, а также датчиков электрической активности кожи (ЭАК) можно предсказать чувства людей по поводу маркетинговых стимулов с большей точностью.

В будущих исследованиях этот подход можно использовать для прогнозирования предпочтений потребителей в отношении различных товаров, а также для оценки удовлетворенности или производительности сотрудников, считают ученые.