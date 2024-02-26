Минчанин купил у пенсионерки квартиру, а когда попытался вселиться - начались проблемы 4 26.02.2024, 10:44

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Поменяла замки и отказалась выезжать.

Минчанин Дмитрий полгода назад купил у пенсионерки квартиру, однако смог вселиться только сейчас. Оказалось, что вырученные от продажи деньги женщина отдала мошенникам и поэтому отказалась покидать бывшее жилье — ее выселили по суду. Эта история стала известна tochka.by.

Дмитрий работает в IT, раньше жил с женой на съемной квартире. Накопив денег и одолжив у родителей, супруги купили у пенсионерки однушку возле станции метро «Пушкинская». Сделку провели через агентство, в середине прошлого июня подписали договор купли-продажи.

Бывшая хозяйка должна была выселиться в течение недели, но этого так и не произошло.

Галина Лениновна поменяла замки и отказалась выезжать, объяснив, что ее обманули мошенники и ей некуда идти. Об этом она заявила в присутствии новых владельцев и риелтора.

Специалист объяснил женщине, что квартира уже продана и она находится там незаконно. Пенсионерке предлагали помощь в поиске арендного жилья, но у женщины уже не осталось ни рубля. Она осталась в своей бывшей квартире и написала заявление на проведение прокурорской проверки.

По словам пожилой минчанки, мошенники «развели» ее по обкатанной схеме: представились правоохранителями, убедили, что на нее взят огромный кредит, и потребовали перевести деньги якобы на безопасный счет.

Также Галине Лениновне заявили, что ее квартира находится в базе «черных риелторов» — нужно ее продать и деньги снова перечислить на «безопасный» счет. Следуя инструкции аферистов, во время продажи квартиры она рассказывала Дмитрию, что уезжает в Россию — якобы там родня, а здесь никого. В общей сложности минчанка потеряла пару десятков тысяч рублей, столько же сбережений в валюте и все деньги от продажи квартиры.

Пенсионерка и Дмитрий встречались в суде, всего было четыре заседания. Линия защиты намеревалась отменить договор купли-продажи — якобы женщина была введена в заблуждение.

Последний суд в январе 2024 года постановил, что Галина Лениновна должна покинуть уже не свое жилище. Женщина оплатила перед выездом коммуналку, судебные издержки и уехала.

Сейчас 71-летняя пенсионерка живет в общежитии и вынуждена работать сиделкой — по восемь часов в день. В Германии у нее живет сын, однако от мысли уехать к нему она отказывается.