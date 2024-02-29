Пашинян выдвинул ультиматум по ОДКБ 2 29.02.2024, 8:31

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Никол Пашинян

Военный блок назван угрозой безопасности Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представляет угрозу для Еревана.

«ОДКБ вместо того, чтобы исполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот — создает проблемы безопасности. И эта позиция, говорю прямо, является угрозой национальной безопасности Армении», — цитирует Пашиняна агентство «Новости Армении».

По его словам, ОДКБ не выполнила обязательства по вопросу безопасности Армении, а продемонстрировала противоположенную позицию.

Ранее Пашинян заявлял, что членство Армении в ОДКБ на текущий момент практически заморожено. «Вы знаете, что договор о коллективной безопасности фактически не работает в отношении Армении, что показали события 2021–2022 годов. Это не могло пройти для нас незамеченным. Сегодня, практически, мы заморозили наше участие в ОДКБ», — говорил Пашинян в интервью телеканалу France 24.

В среду Пашинян пояснил, что Ереван не имеет постоянного представителя в ОДКБ и не участвует в мероприятиях уже довольно длительное время. «Конечно, в ОДКБ действует принцип консенсуса при принятии решений, поэтому мы ничего не блокируем, но и не участвуем по простой причине: у нас нет ответа на вопрос, почему должны участвовать?» — подчеркнул глава правительства.

Кроме того, Пашинян предупредил, что членство Армении в ОДКБ может быть заморожено де-юре, если проблемы по вопросу ее деятельности не будут решены.

Премьер-министр Армении неоднократно критиковал ОДКБ за неспособность защитить республику от агрессии Азербайджана на фоне войны в Карабахе, которая закончилась в сентябре 2023 года переходом Нагорного Карабаха под контроль Баку. В результате более 100 тыс. армянского населения региона были вынуждены его покинуть. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР), существовавшая с 1991 года, самораспустилась с 1 января 2024 года.

В конце 2022 года Пашинян отказался подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки «агрессии Азербайджана» против суверенитета Армении. Позднее Пашинян говорил, что Армения может выйти из ОДКБ, поскольку, по мнению Еревана, организация не реагирует на просьбы прислать мониторинговую миссию в республику и «уходит из Армении». После этого он уточнил, что Ереван «не готовит почву» для выхода из ОДКБ, но дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами.

В 2023 году Армения не участвовала в мероприятиях ОДКБ, в частности в двух учениях и саммите в Минске в ноябре. В Кремле выражали сожаление по этому поводу и подчеркивали, что подобные встречи являются «очень хорошим поводом для обмена мнениями, сверки часов».