Чего ждать белорусам от курсов валют в ближайшую неделю 1 11.03.2024, 8:49

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Прогноз.

Несмотря на то, что для беларусского валютного рынка прошлая неделя была сокращенной из-за праздника 8 Марта, на мировом финансовом рынке последняя пятидневка стала исключительно богатой на новости, имеющие последствия. Речь сейчас идет о достижении двумя важными активами мировой финансовой системы — ценой золота и биткоином, — важных психологических уровней в 2200 USD/Oz и BTC/USD 70 000 соответственно. Чего ждать от курсов валют в ближайшую неделю, рассказывает Myfin.by в традиционном прогнозе.

Неделя рекордов

Возвращаемся на беларусский валютный рынок. Обменный курс доллара США по итогам прошлой недели остановился на отметке USD/BYN 3,2068. За четыре торговых дня курс доллара снизился на 0,66%, с начала текущего года сохраняется рост обменного курса доллара, но этот рост сократился до +0,92%. Сессионный объем торгов долларом США около среднегодовых значений.

Российский рубль за те же четыре торговых дня остался практически без изменений, обменный курс вырос на минимальные 0,06%. Курс закрытия торгов накануне праздника составил RUB/BYN 3,5383 за 100 российских рублей. С начала текущего года рост обменного курса российского рубля достиг +1,12%. Объем торгов российским рублем около средних максимумов в примерно 40 млн долларов США в эквиваленте.

Как мировые рекорды могут повлиять на внутренний валютный рынок?

Основная тенденция, которая вероятнее всего формируется в эти дни, — это тренд на ослабление американской валюты на мировом финансовом рынке.

Несмотря на достаточно высокую процентную ставку ФРС США, американское правительство продолжает накачивать экономику Штатов ликвидностью. Так, например, Минфином США в начале прошлой недели было объявлено о бюджетном вливании на сумму в 150 млрд долларов. Однозначно, какая-то часть этих средств была абсорбирована в биткоины, что могло подтолкнуть 8 марта цену самой известной криптовалюты до исторического максимума в BTC/USD 70 024.

Цену золота в пятницу того же 8 марта толкнули вверх данные рынка рабочей силы в Штатах NFP. Кроме этого, руководитель ФРС господин Джером Пауэлл заявлял на неделе, что видит признаки того, что ФРС может рассмотреть вопрос перехода к стадии смягчения монетарной политики.

Кроме всего прочего, на цену золота оказывает давление не снижающийся градус внешнеполитических факторов и планы западных стран использовать замороженные активы Российской Федерации в качестве репараций Украине. Все это заставляет мировые центральные банки пересмотреть вопрос защитных активов, что уже привело к двукратному увеличению запасов золота в мировых ЦБ. А поскольку перспективы решения внешних проблем весьма туманные, можно ожидать дальнейшего роста цены на золото с выходом на уровень 2400,0 — 2500,0 USD/Oz в ближайшие два-три месяца.

Прогноз на неделю

Российский рубль, как основной индикатор беларусской валюты, прошлую неделю закончил со стабильным результатом около USD/RUB 90,00. На этой неделе с высокой степенью вероятности можно ожидать, что рубль будет находиться в зоне комфорта. Условия ему создают сохраняющиеся высокие цены на нефть и административное регулирование. Банк России, в частности, продлил до 9 сентября 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Кроме этого, Минфин России сократил на 5% объем продажи валюты, но это не повлияло на курсообразование рубля.

С учетом сказанного можно ожидать на текущей неделе мягкого снижения обменного курса доллара США ниже USD/BYN 3,200. Индикативным событием недели на внебиржевом рынке Форекс может стать публикация во вторник 12 марта в 16.30 мск статистики по инфляции в Штатах. Прогноз в сторону понижения IPC, при реализации прогноза можно ожидать закрепления пары EUR/USD выше 1,100. На беларусском рынке это может подтолкнуть евро к росту.

Российский рубль при условии отсутствия критических новостей остается без существенных изменений около RUB/BYN 3,550 за 100 российских рублей.