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Honda представила новый кроссовер с удивительном низким расходом топлива

  • 15.03.2024, 9:40
Honda представила новый кроссовер с удивительном низким расходом топлива

Модель оборудована экономичной гибридной установкой.

Компактный кроссовер Honda HR-V прошел фейслифтинг. Обновленную модель презентовали в Японии (там она известна под названием Vezel), а ее продажи начнутся с апреля. Подробности авто раскрыли на официальном сайте производителя.

Новая Honda HR-V 2024 узнается, прежде всего, по увеличенной безрамочной решетке радиатора. Кроме того, изменены бамперы и фонари кроссовера.

К тому же, впервые в линейке появился внедорожный пакет Hunt Package. У такого кроссовера совсем другая решетка радиатора, установлены защитный пластиковый обвес и высокопрофильные шины на 16-дюймовых дисках. На крыше появились рейлинги для багажника.

Салон Honda HR-V в исполнении Hunt Package имеет особую водостойкую отделку. В остальных же версиях модели интерьер не претерпел изменений. Список опций пополнил адаптивный круиз-контроль с режимом для пробок.

Как и прежде, кроссовер Honda HR-V оснащен гибридной установкой e:HEV со 131-сильным электромотором и 1,5-литровым бензиновым генератором на 106 л. с. Расход топлива в смешанном цикле составляет 4,2 л/100 км. Есть версии с передним и полным приводом.

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