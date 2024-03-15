Звезда «Формулы-1» продает впечатляющую коллекцию авто 15.03.2024, 15:07

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Эксклюзивы на 13 миллионов евро.

В Монако на аукцион RM Sotheby's выставили коллекцию раритетных гоночных автомобилей. Они принадлежат чемпиону «Формулы-1» Джоди Шектеру. О них рассказали на сайте аукционного дома.

Всего на продажу выставлены 12 спорткаров, 11 из которых являются болидами «Формулы-1» и других гоночных серий. На большинстве из них Джоди Шектер выступал в соревнованиях. Общая стоимость коллекции составляет около 13 миллионов евро.

Самым ценным для Джоди Шектера и самым дорогим является болид Ferrari 312 T4, который оценивается в 6,5 миллиона евро. Именно на нем южноафриканец выиграл три Гран-при в сезоне 1979 года, что позволило ему стать чемпионом.

Около 2,25 млн евро стоит McLaren M23 1973 года, а более ранний McLaren M19A 1971 года, на котором Шектер дебютировал в «Формуле-1», могут продать за миллион евро.

650 000 евро планируют получить за Wolf WR1 1977 года, на котором Джоди Шектер завоевал серебро в чемпионате «Формулы-1». Столько же стоит и уникальный шестиколесный болид Tyrell P34.

Кроме того, продаются болиды «Формулы-2» McLaren M21 и Rondel Motul M1, а также Trojan T101, который помог Джоди Шектеру выиграть чемпионат «Формула-5000». А на Merlyn Mk11 гонщик не только соревновался в «Формуле-3», но и приобщился к его изготовлению.

Единственным не болидом является редкая спортивная Alfa Romeo Giulietta SZ 1960 года, которая выступала в ралли и горных гонках. Ее оценили в 650 000 евро.