Названы легендарные модели Toyota с самым надежным в мире двигателем 5 15.03.2024, 17:49

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Владея одной из этих моделей, вы забудете, что такое СТО.

Автомобили японской марки Toyota славятся своей надежностью уже более сотни лет – они почти никогда не ломаются, заводятся в любую погоду и в общем-то не очень доставляют проблем своим владельцам. Но даже среди надежных моделей есть те, которые отличаются наибольшей надежностью.

Все они оснащены единственным двигателем 2JZ, известный как двигатель Toyota Supra. О них рассказывает издание Slashgear.

Двигатель 2JZ: легенда с исключительной надежностью

2JZ – это рядный 6-цилиндровый двигатель, разработанный Toyota Motor Corporation. Он выпускался с 1990 по 2007 год и используется в ряде популярных автомобилей Toyota, Lexus и других.

2JZ известен своей исключительной надежностью. Благодаря крепкой конструкции, качественным компонентам и точной сборке, 2JZ может выдерживать значительные нагрузки без неисправностей. При правильном обслуживании двигатели 2JZ легко проходят 500000 км и более.

Модели, оснащенные 2JZ:

Toyota Supra (1993-2002): самая известная модель из 2JZ, Supra Mk IV оснащалась 2JZ-GTE с турбонаддувом, генерирующей 280-320 л.с.

Toyota Aristo (1991-2005): известная как Lexus GS в других странах, Aristo предлагала 2JZ-GE (230 л.с.) и 2JZ-GTE (280-320 л.с.).

Toyota Soarer (1991-2000): люкс-купе Soarer оснащалось 2JZ-GE (230 л.с.) и 2JZ-GTE (280 л.с.).

Toyota Crown (1991-1995): седан Crown предлагался из 2JZ-GE (220 л.с.).

Toyota Chaser (1992-2001): спортивный седан Chaser оснащался 2JZ-GE (220 л.с.) и 2JZ-GTE (280 л.с.).

Toyota Mark II (1996-2001): седан Mark II предлагался с 2JZ-GE (220 л.с.) и 2JZ-GTE (280 л.с.).

Toyota Cresta (1996-2001): седан Cresta предлагался из 2JZ-GE (220 л.с.) и 2JZ-GTE (280 л.с.).

Есть 2 модификации этого двигателя: 2JZ-GE (атмосферный вариант 2JZ, генерирующий 220-230 л.с.) и 2JZ-GTE (турбированный вариант 2JZ, генерирующий 280-320 л.с.).