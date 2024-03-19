Погиб экс-хоккеист сборной Беларуси Константин Кольцов 19.03.2024, 0:40

Константин Кольцов

Ему было 42 года.

Погиб экс-хоккеист сборной Беларуси и помощник тренера российского «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Эту информацию «Зеркало» подтвердило в двух не связанных между собой источниках из близкого окружения спортсмена.

Точные обстоятельства гибели Константина Кольцова пока не известны. По информации журналистов, он погиб в США. Там, напомним, живет теннисистка Арина Соболенко, с которой встречался хоккеист. По состоянию на 00.00 19 марта, в Instagram спортсменки информации о гибели Кольцова не было.

Кольцову было 42 года. Воспитанник минской «Юности». В 1999 году был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта под 18-м номером. Всего в НХЛ провел 144 игры, в которых набрал 38 (12+26) очков. Много лет выступал на высоком уровне в России. В уфимском «Салавате Юлаеве» в 2008-м стал чемпионом России, а в 2011-м — обладателем Кубка Гагарина. За сборную Беларуси сыграл на двух Олимпиадах и девяти чемпионатах мира в сильнейшем дивизионе.

Кольцов завершил выступления в 2016-м в составе минского «Динамо». Затем консультировал строительную компанию, которая возводила две арены в комплексе «Олимпик Парк».

Тренерскую карьеру Константин начал в минском «Динамо», ассистируя Горди Дуайеру. Потом были самостоятельная работа в «Бресте» и «Динамо-Молодечно». После этого Кольцов вернулся в КХЛ: один сезон он был помощником главного тренера в московском «Спартаке» и два в «Салавате Юлаеве». В сезоне-2023/24 уфимский клуб проиграл в 1/8 финала плей-офф.

18 марта хоккейное агентство Winners в телеграм-канале сообщило, что Кольцов не продлит договор с «Салаватом Юлаевым» и продолжит работу в другом клубе.