Как чиновник Ермолович превратился в трусливую мышь 5 19.03.2024, 8:08

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В 2020 году у него был шанс.

Переездом в Москву Максим Ермолович подтвердил: те, кто остаются на службе у Александра Лукашенко, со временем превращаются в серых и трусливых мышей.

UDF рассказывает о чиновнике, ходившем когда-то в статусе «прогрессивного» и «перспективного».

Любимчик премьер-министров

В 2014 году руководитель правительства Михаил Мясникович не пожалел теплых слов для 37-летнего замминистра финансов Максима Ермоловича.

«В Минфине, казалось бы, предельно консервативной структуре, у нас есть Максим Леонидович Ермолович — заместитель министра, и все считают его прогрессивным человеком», – заявил в интервью Мясникович.

Считалось, что уже тогда уроженец Лепеля был способен возглавить Минфин, но при смене правительства дать молодому финансисту должность министра Лукашенко не рискнул. Ермолович стерпел и получил пост спустя 4 года.

«Для себя я сделал вывод: коль человек хороший финансист, опытный работник, знающий иностранные языки, разговаривающий в мире на одном и том же языке с финансистами, я решил посмотреть, пропадет или нет. Не пропал. Пришло время – решаем вопрос о назначении», – сказал Лукашенко, напутствуя нового министра.

С 2018 года Ермолович работал в правительстве под руководством «рыночника» Сергея Румаса. Писали, что чиновники были друзьями и два раза в неделю играли по утрам в теннис.

В июне 2020-го от греха подальше Лукашенко решил сменить правительство во главе с набравшим популярность Румасом. Тот решил уйти из вертикали, а вот его «друг» – нет.

Как Ермолович выбрал сторону Лукашенко

Бывшего министра финансов отправили послом в Великобританию. На этот раз Лукашенко высказался о Ермоловиче холодно:

«Он попросился на дипломатическую работу, владеет иностранным языком. Министр иностранных дел Владимир Макей также очень ходатайствует. Я не могу препятствовать. Хочет человек себя попробовать в новой должности – пускай, он неплохо работал».

В августе 2020 года сразу несколько белорусских послов и дипломатов осудили насилие со стороны власти против мирных граждан, потребовавших соблюдения законов, – но только не Ермолович.

Чиновник и дипломат никак не поддержал белорусов – и в целом как народ, и тех, кто приходил к посольству Беларуси в Лондоне. В конце 2021 года он заявил, что нападение на здание миссии могли осуществить участники протестного движения.

Руководитель Беларуси видимо оценил молчаливую позицию Ермоловича и в 2022-м вызвал его в Минск, где повысил до заместителя главы Администрации Лукашнеок. Но на этой должности финансист себя никак не проявил.

Из более-менее заметных высказываний Ермоловича – планируемое создание Совета по инвестпроектам при Лукашенко. И это в условиях санкций…

В январе текущего года Ермолович был уволен. С февраля он в Москве – на должности члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

Сначала чиновник не постеснялся запятнать себя работой на режим Лукашенко, перешедший в стадию массовых репрессий, а теперь – деятельностью в России, воюющей против Украины.

Сегодня трудно поверить, что еще 10 лет назад Ермоловича считали «прогрессивным». Свой шанс войти в современную историю, перейдя на сторону белорусского общества и демократических сил, он упустил.