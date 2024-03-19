Путин боялся покушения на Красной площади 2 19.03.2024, 8:32

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На главу Кремля одели бронежилет.

Диктатора Владимира Путина во время выступления на концерте в Москве, посвященному годовщине аннексии Крыма, защищал специальный бронежилет, пишут российские СМИ.

По утверждению российских СМИ, эта экипировка была призвана якобы защитить тело Путина от возможных провокаций. Саму разработку российские СМИ называют «не имеющей аналогов в мире».

В частности, бронежилет был разработан для прикрытия не только груди, но и паха, а также ягодиц. Кроме того, такой вид защиты якобы почти не было видно под одеждой.

Само выступление Путина на Красной площади вечером 18 мая проходило в условиях повышенной опасности, но провокаций в этот день служба охраны московского диктатора не заметила.