Соболенко отказалась участвовать в турнире в Майами после гибели Кольцова
- 19.03.2024, 11:02
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25-летнюю теннисистку уже исключили из официального расписания тренировок
Белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась участвовать в турнире в Майами после гибели ее бойфренда, хоккеиста Константина Кольцова.
25-летнюю спортсменку уже исключили из официального расписания тренировок, а сообщения о ее участии в социальных сетях турнира были удалены, пишет «Спорт Беларуси».
Причиной отказа от выступления Соболенко стала смерть Константина Кольцова, с которым спортсменку связывали романтические отношения.
Пока Соболенко и организаторы не сделали официального заявления.