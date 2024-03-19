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Соболенко отказалась участвовать в турнире в Майами после гибели Кольцова

  • 19.03.2024, 11:02
  • 4,108
Соболенко отказалась участвовать в турнире в Майами после гибели Кольцова

25-летнюю теннисистку уже исключили из официального расписания тренировок

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась участвовать в турнире в Майами после гибели ее бойфренда, хоккеиста Константина Кольцова.

25-летнюю спортсменку уже исключили из официального расписания тренировок, а сообщения о ее участии в социальных сетях турнира были удалены, пишет «Спорт Беларуси».

Причиной отказа от выступления Соболенко стала смерть Константина Кольцова, с которым спортсменку связывали романтические отношения.

Пока Соболенко и организаторы не сделали официального заявления.

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