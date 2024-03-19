«100 километров обходится в $0,79» 1 19.03.2024, 11:31

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Брестчанин проехал более 100 тысяч км на электрокаре, сэкономив на топливе $3 000.

Брестский блогер Василий Пошелюк имеет достаточно богатый опыт эксплуатации электрокаров. Первый Nissan Leaf для своей большой семьи он приобрёл четыре года назад. «Японец» на батарейке произвёл положительное впечатление на владельца, сразу показав свои явные преимущества перед имевшимся в хозяйстве в то время бензиновым Hyundai Solaris. Одним из главных плюсов «электрички» стала существенная экономия на топливе, ведь тогда все зарядные станции для электромобилей были бесплатными, пишет av.by.

Через полтора года у Пошелюков появился Nissan Leaf II, а несколько месяцев назад Василий поменял его на новый электромобиль BYD Seagull. Дебютировав весной прошлого года на Шанхайском автосалоне, «Чайка» (именно так переводится название модели) вызвала ажиотажный спрос в Китае.

И такой фурор вполне объясним, ведь младшая модель «океанического» семейства BYD вышла на местный рынок с весьма скромной ценой — 78 тысяч юаней, что в пересчёте в американскую валюту составляет чуть менее $11 000.

Василий приобрёл свою яркую «Чайку» в одной из брестских фирм, занимающихся доставкой автомобилей, за $14 700. Из Поднебесной машина добиралась до брестчанина два с половиной месяца.

— На момент покупки эта модель была представлена в наличии в нескольких цветах, — рассказывает Василий. — Белый электрокар купили до нас, чёрный цвет показался скучным, поэтому выбор пал на такой вот кислотный зелёный. Жене понравился; автомобиль изначально предназначался именно для неё.

— Расскажите об основных характеристиках вашей модели.

— По сути, Seagull — это уменьшенная и упрощённая версия модели Dolphin. Их объединяет общая платформа e3.0, то есть унифицированы многие узлы и дизайнерская идея. Интерьер «Сигал» оформлен почти так же, как и у старших братьев, но проще в деталях. Сразу оговорюсь, что у меня самая простая комплектация этой модели — без модных светодиодов в фонарях.

Экономичность — ещё одно неоспоримое преимущество «Чайки». Запас хода — 170 км без подзарядки в зимний период, то есть заряда в 20 кВт хватает на 100 км пути. Думаю, летом с полной батарейкой можно будет проехать около 220 км без подзарядки.

— А какие недостатки у этой модели вы можете выделить?

— Из минусов лично для меня — достаточно скудный набор электроники в сравнении с Nissan Leaf, шумоизоляция тоже похуже будет... За счёт узких колёс машина не так устойчива на дороге, управляемость страдает при сильных порывах ветра, например. Также стоит отметить, что здесь нет теплового насоса, то есть при активации обогрева зимой заметно увеличивается расход энергии. А ещё отсутствует датчик наружной температуры! Барометр имеется, а простенький датчик не предусмотрен.

Кузов у этой модели неоцинкованный. Время покажет, насколько хорошо подходит машина для нашего климата. Ещё один минус в том, что у нас не работают некоторые приложения. К примеру, управление голосовыми командами только на китайском. И невозможно открыть автомобиль с помощью телефона. Говорят, скоро это исправят.

К слову, открыть авто можно ключом или NFC-карточкой. Последней не очень удобно пользоваться, так как её нужно прикладывать к зеркалу заднего вида, расположенному с водительской стороны. То есть, чтобы положить вещи в машину либо посадить детей с другой стороны, надо обходить автомобиль, прикладывать карточку, а затем идти обратно.

Ещё один обнаруженный мной недостаток — нет подсветки в багажнике. Понятно, что транспорт бюджетный, но ведь светодиод стоит копейки! И я не придираюсь, это действительно неудобно. Кстати, и сам багажник не очень большой: детская коляска, например, может не поместиться.

В минусы (уж не знаю, машины либо нашей придорожной инфраструктуры) можно записать и то, что на Seagull не отправишься в дальние поездки за пределы города. На трассе M1 зарядок для китайских электромобилей у нас пока очень мало, хоть и обещают, что со временем они появятся. На «Чайке» я ездил в Пинск, это примерно 180 км в одну сторону. Пришлось брать у знакомых и везти с собой переходник с европейского на китайский разъём. К слову, его стоимость составляет $1 200, поэтому покупать его для редких продолжительных поездок нецелесообразно.

— А какую максимальную скорость развивает Seagull?

— Больше 130 км/ч не едет! Но если честно, на этом автомобиле таким темпом страшно двигаться. Обычно я передвигаюсь на скорости 90—100 км/ч, максимум 110. Тут надо ещё понимать, что при движении с максимальной скоростью очень быстро снижается заряд батареи. Поэтому, если ехать на все деньги, при полном заряде машина преодолеет максимум километров 120. Всё-таки это больше городской автомобиль.

— Насколько экономичны электромобили в использовании? Сколько денег уходит на зарядку и обслуживание?

— Лично я езжу много. Только на этом авто за три месяца уже 8 000 км накатал. Поэтому для меня экономия существенная, тем более что заряжаю автомобиль во дворе частного дома. Как-то подсчитал, что за два года пользования электромобилями я сэкономил на топливе около $3 000.

У меня обычный щиток около дома, в нём напряжение 220 вольт. За 620 рублей купил зарядное устройство на 7 кВт. Это, пожалуй, первое, что необходимо приобрести тем, кто планирует обзавестись электромобилем и заряжать его дома. Заводская зарядка из родного комплекта очень медленная: чтобы проехать 100 км, придётся 9 часов ждать! Ну а 7-киловаттной восполняю данный запас хода за 2,5 часа. Для полной подпитки достаточно постоять четыре-пять часов — это максимум, который можно выжать из «домашней зарядки».

Мало кто знает, что существенно сэкономить на «заправке» можно, подключив дифференцированный тариф на электроэнергию. Ночью по нему 1 кВт обходится всего в 0,13 рубля. Для примера: на ЭЗС «Маланки» — 0,49 руб. Действует такой тариф с 23:00 до 6:00, в выходные — весь день. Таким образом, заряд на 100 километров пути обходится всего в 2,60 рубля.

При этом не нужно вставать ночью, чтобы поставить машину на зарядку. Необходимо просто настроить таймер, и в 23 часа иномарка автоматически начнёт заряжаться сама. Подключить наиболее выгодный тариф на электроэнергию в первый раз можно бесплатно. Для этого надо написать заявление по месту жительства. У нас — в РУП «Брестэнерго».

Обслуживание электромобилей, на мой взгляд, также проще и в разы дешевле, нежели обслуживание авто с ДВС. На Leaf я наездил примерно 70 тысяч километров, при этом, кроме замены масла в редукторе, ничего не делал. Тормозные колодки 100 тыс. км выдержали, электромобили ведь двигателем тормозят...

Этот электрокар пока новый, поэтому тоже пока особо никаких вложений не было. Разве что зимние шины 195/65 R15 сразу после покупки поставил. А ещё масло в редукторе на 3 тысячах пробега, как советовали, поменял. Обошлось всё в 56 рублей вместе с заменой. Ну а обновлять техжидкость нужно через каждые 40 тысяч километров пробега.

Недавно сам смастерил беспроводную зарядку в салоне, так как в этой комплектации она не была предусмотрена. А ещё спаял V2L-кабель, и теперь авто может раздавать 220 вольт. На моём ютьюб-канале есть видео, как я кипячу чайник, подключившись к машине! В принципе, от неё теперь можно что угодно запитать (мощность — до 3 кВт), в том числе реально зарядить другой электромобиль. К слову, эту функцию в основном поддерживают только китайские автомобили, другие «электрички» отдавать энергию не могут. И это также большой плюс «Чайки».