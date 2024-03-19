Утечка аммиака на Брестском мясокомбинате: есть ли опасность для населения 1 19.03.2024, 11:33

Рассказали в МЧС.

Вечером 18 марта в МЧС сообщили о разгерметизации жидкостного трубопровода аммиачной холодильной установки на территории ОАО «Брестский мясокомбинат» в Бресте по улице Писателя Смирнова.

«На месте инцидента работали 11 единиц техники и 39 работников МЧС, а также работники предприятия и службы взаимодействия», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники МЧС и комбината закрыли задвижки на поврежденном участке трубопровода и провели осаждение паров аммиака. Подачу жидкого аммиака для работы холодильной установки организовали по обводному трубопроводу.

Утечка аммиака на Брестском мясокомбинате ликвидирована. Концентрация паров этого вещества в воздухе на территории предприятия и за его пределами в норме.

В результате ЧП никто не пострадал, работа комбината в целом не нарушена. Причину утечки выясняют.