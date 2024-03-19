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На госпредприятии в Могилеве тоннами воровали медь и сдавали на металлолом

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  • 19.03.2024, 11:52
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На госпредприятии в Могилеве тоннами воровали медь и сдавали на металлолом

Подозреваемых взяли с поличным.

На одном из государственных предприятий Могилева начальник участка и ведущий инженер воровали тоннами медь и зарабатывали на этом. Хищение обнаружили сотрудники ОБЭП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«На протяжении года 35-летний начальник участка вместе с ведущим инженером при плановых работах по замене сети совершили хищение более 8,7 тонны медных кабелей. Похищенное сдавали на металлолом, а вырученные деньги делили между собой», — рассказали подробности в МВД.

Задерживали их при силовой поддержке ОМОНа, причем утверждается, что подозреваемых взяли с поличным во время перевозки украденного. Общая сумма ущерба превысила 165 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело за хищение в особо крупном размере. Максимальное наказание за это преступление — 12 лет лишения свободы.

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