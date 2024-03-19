В 42 года умер бойфренд Арины Соболенко, а до этого в 43 года не стало ее отца 19.03.2024, 12:28

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Арина Соболенко с отцом Сергеем

Трагедия белорусской теннисистки.

Теннисистка Арина Соболенко публично пока никак не отреагировала на гибель своего бойфренда Константина Кольцова, которому было 42 года. В 2019-м лучшая белорусская теннисистка уже пережила смерть близкого человека, когда скончался ее отец. «Зеркало» рассказывает, как это случилось.

Арина Соболенко — лучшая белорусская теннисистка сегодня. Она занимает второе место в рейтинге, выиграла за карьеру 14 титулов в одиночном разряде — в том числе дважды подряд побеждала на Открытом чемпионате Австралии. На этой неделе спортсменка должна начать играть на престижном турнире в Майами. Фактически это для Соболенко домашние соревнования. Ведь у Арины в пригороде Майами два дома.

Поддерживать Соболенко на американских кортах наверняка собирался и Константин Кольцов. Он встречался с теннисисткой последние несколько лет. 10 марта у экс-игрока сборной Беларуси, который перешел на тренерскую работу, закончился хоккейный сезон. Клуб Кольцова («Салават Юлаев» из Уфы) вылетел в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Мы до сих пор не знаем обстоятельств смерти Константина в США. Пока никак не отреагировала в соцсетях на гибель бойфренда и Соболенко. Но, очевидно, это второй тяжелый удар для Арины в личной жизни: в 42 года умер ее партнер, а до этого почти в таком же возрасте ушел из жизни ее отец. Сергей Соболенко умер в ноябре 2019 года. Ему было всего 43 года.

«Он умер очень неожиданно. В свои 43 года был сильным и здоровым. До 18 лет занимался хоккеем, потом попал в аварию и не рискнул возвращаться. Минувшей осенью у него случился скоротечный менингит. Мама трижды вызывала скорую помощь. Только на третий раз его забрали в больницу, когда он уже практически находился в состоянии клинической смерти, пытались спасти, но через неделю его не стало», — вспоминала Арина в июне 2020-го.

По словам Соболенко, в теннис ее привел именно отец: «Проезжал мимо теннисных кортов и решил, почему бы не попробовать. Наши интересы совпали, теннис мне понравился сразу».

Арина говорила, что играла очень эмоционально, за что ей доставалось:

— Папа говорил мне: «Тебе всего лишь 12, но ты уже разбила шесть ракеток. Ты вообще нормальная или как?» Теперь я более спокойна на корте. И после того, как отец умер, я поняла, что есть вещи похуже, чем проиграть матч. Я продолжала и продолжаю двигаться дальше ради него.

Сегодня Соболенко посвящает свои победы именно отцу, публикует с ним архивные фото. В профиле Instagram у теннисистки даже есть соответствующий раздел. В июне 2020-го Арина написала и очень эмоциональный пост в память об отце.

В сериале Break Point производства Netflix Арина заявила, что с началом войны в Украине в ее адрес было много негатива (публично белоруска не осуждала действия России при поддержке режима Лукашенко). Она призналась, что подумывала о завершении карьеры, но «папа бы этого не понял».

«К сожалению, он так мало со мной побыл. Но я благодарна за то, что он был моим другом, моим папой и всем для меня. Сейчас мне так грустно. Он ушел, когда мне был 21 год — все равно еще ребенок, глупая, ничего не соображала. Сейчас я уже немного по-другому смотрю на жизнь, повзрослела. И хотелось бы с ним просто поговорить — может быть, я бы как человека его лучше поняла. Потому что в детстве ты смотришь на родителей как на что-то недосягаемое и не можешь с ними на одном уровне поговорить», — говорила Соболенко в январе этого года.