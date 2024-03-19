Лукашенко заявил, что белорусскую космонавтку хотят похитить американцы
- 19.03.2024, 13:36
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Сумасшедшее заявление опубликовала пресс-служба диктатора.
Лукашенко пообщался с участниками основного экипажа 21-й экспедиции на МКС Олегом Новицким и Мариной Василевской. Диктатор заявил, что белорусскую космонавтку хотят похитить американцы. Сумасшедшее заявление опубликовала пресс-служба диктатора.
— Я только единственное попрошу тебя. Там же американский сегмент есть станции, да?
— Да.
— Ты смотри, чтобы американцы ее там не похитили в свой сегмент.
— Она будет заходить только с командиром. И выходить со мной же.
— Да. Я тебя очень прошу персонально посмотреть. Нам же она нужна на Земле потом.
— Конечно, вернем в целости, сохранности.
Все это время Марина Василевская молчала и странно хихикала.