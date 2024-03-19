Лукашенко заявил, что белорусскую космонавтку хотят похитить американцы 19.03.2024, 13:36

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Сумасшедшее заявление опубликовала пресс-служба диктатора.

Лукашенко пообщался с участниками основного экипажа 21-й экспедиции на МКС Олегом Новицким и Мариной Василевской. Диктатор заявил, что белорусскую космонавтку хотят похитить американцы. Сумасшедшее заявление опубликовала пресс-служба диктатора.

— Я только единственное попрошу тебя. Там же американский сегмент есть станции, да?

— Да.

— Ты смотри, чтобы американцы ее там не похитили в свой сегмент.

— Она будет заходить только с командиром. И выходить со мной же.

— Да. Я тебя очень прошу персонально посмотреть. Нам же она нужна на Земле потом.

— Конечно, вернем в целости, сохранности.

Все это время Марина Василевская молчала и странно хихикала.