Прилетят ли украинские дроны на белорусские НПЗ? 7 19.03.2024, 13:59

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Путину могут понадобиться заводы в Новополоцке и Мозыре.

Десятая часть производства топлива в РФ парализована в результате украинских атак. Серьезный ли это удар по экономике России?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Безусловно. Во-первых, удары сказались на экспорте российских нефтепродуктов, который является основной статьей в наполнении бюджета РФ.

Во-вторых, случилась внутрення экономическая дестабилизация, которая себя уже весьма красноречиво проявляет. Она коснулась внутреннего гражданского и коммерческого потребителя: цены на бензин растут, в ряде населенных пунктов выстраиваются очереди за ним, а где-то вообще возник дефицит.

Однако на гражданских власти РФ особого внимания не обращают, но вот если начинает страдать коммерческая составляющая, то это, опять-таки, влияние на бюджет, который финансирует войну против Украины.

В-третьих, удар нанесен и по обеспечению российских оккупационных войск горюче-смазочными материалами. Здесь сразу подчеркну, что Путин будет жертвовать всем: гражданскими, коммерцией, могут даже «скорую помощь» не заправить, но вот на войну все будет отправляться.

Поврежденные заводы, перегонные станции и транспортные узлы сейчас не обеспечивают полного объема переработки нефтепродуктов, а также их транзит. Увеличивается плечо подвоза горюче-смазочных материалов. РОВ начинают ощущать поступательный дефицит (пока некритичный), но первые звоночки уже происходят на фоне обрушения экспорта и дефицита для внутреннего потребителя.

Такие удары эффективны, они будут продолжаться хотя бы по той причине, что сам по себе фактор восстановления любого из этих нефтеперерабатывающих заводов недопустим. Кроме того, осталось несколько НПЗ в ближней зоне поражения, которые следует вывести из рабочего состояния.

— Возможно, Россия задействует белорусские НПЗ в Мозыре и Новополоцке для своих нужд. Есть ли вероятность, что какой-то неопознанный БПЛА прилетит на эти объекты?

— Действительно, не исключено, что Путин их задействует. Но они не смогут компенсировать дюжину вышедших из строя или временно неработающих российских НПЗ. Это будет какая-то ситуативная компенсация, которая не окажет критического влияния на возобновление обеспечения внутреннего потребителя в РФ или оккупационной армии.

С другой стороны, если данный объект будет принимать участие в подобного рода обеспечении и снабжении, то кто его знает... В Беларуси ведь есть партизаны, которые действуют в интересах белорусского народа, а не режима Лукашенко. Не исключено, что и там что-то может случиться.

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