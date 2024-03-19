НПЗ под ударом: стало известно, сколько потеряла Россия 19.03.2024, 11:25

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Кремль терпит убытки.

Удары, которые Украина нанесла в марте по крупнейшим в России нефтеперерабатывающим заводам, парализовали почти десятую часть производства топлива в стране, пишет The Moscow Times.

В режиме аварийного простоя в настоящий момент находятся 13% от суммарной мощности действующих первичных установок переработки нефти на российских НПЗ, подсчитал Reuters на основе данных отраслевых источников.

Если учитывать только НПЗ, которые выпускают бензин и дизельное топливо, то российская экономика потеряла около 9% производства, или 77,4 тысячи тонн в сутки в расчете на перерабатываемую нефть.

Накопленный аварийный простой на НПЗ из-за атак БПЛА достиг 3,5 млн тонн, что в 10 раз больше, чем в сумме за предыдущие два года. При этом число поврежденных установок нефтепереработки выросло втрое, и к середине марта объемы аварийного простоя в 1,4 раза превысили плановые ремонты.

12 марта из-да удара БПЛА пострадал НПЗ «Лукойла» НижегородНОС. В результате производство дизтоплива на завода снизилось почти вдвое — с 10,6 до 6 тысяч тонн в сутки, а бензина — на четверть, до 5,7 тысячи тонн в день.

Следом, 13 марта, пострадал крупнейший НПЗ «Роснефти» в Рязани, снабжающий топливом в том числе Москву и область. После пожара на заводе остановили две установки — АТ-6 и АВТ-4. В результате завод потерял треть производства бензина (3,3 тысячи тонн в сутки) и больше половины — дизтоплива (5,8 тысячи тонн в сутки).

16 марта из-за атаки БПЛА загорелась единственная действующая установка нефтепереработки на другом НПЗ «Роснефти» — в Сызрани. В результате завод, выпускавший ежедневно 4,3 тысячи тонн дизтоплива и 2 тысячи тонн бензина, встал. Резервная установка — АВТ-5 — много лет находится в технологическом простое, ее запуск займет время, но, даже если он состоится, НПЗ сможет выпускать лишь половину от прежних объемов бензина, говорят источники Reuters.

Сроки ввода в действие поврежденных объектов могут затягиваться и из-за того, что Россия находится под санкциями, что усложняет ее способность ремонтировать технологически сложные нефтеперерабатывающие объекты, ранее отмечали в американском Институте по изучению войны.

Падение производства уже вызвало скачок оптовых цен на топливо. В понедельник тонна АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоила 63 361 рубль — рекордно дорого с сентября и на 12% дороже, чем в начале марта. Стоимость АИ-92 достигла максимума с октября — 50 957 рублей за тонну, а зимнего дизеля — с ноября (65 481 рубль за тонну).