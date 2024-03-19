В Витебской области предприниматель продавал продукцию NIVEA 3 19.03.2024, 14:05

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Его оштрафовали за торговлю «санкционкой».

Экономический «суд» Витебской области рассмотрел дело в отношении индивидуального предпринимателя, который торговал NIVEA. За продажу девяти единиц продукции его оштрафовали на 800 рублей, сообщает пресс-служба суда.

Предприниматель в своем торговом павильоне на одном из рынков Лепельского района продавал продукцию NIVEA — увлажняющие кремы, лосьон, бальзам, гели — всего девять единиц продукции общей стоимостью 153 рубля.

В суде напомнили, что постановлением правительства «в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов» введен запрет на ввоз на территорию Беларуси продукции компании Beiersdorf (торговая марка NIVEA).

Предпринимателя обвинили в том, что он осуществляет реализацию товара в нарушение запрета и на основании ч. 3 ст. 13.3 (Осуществление предпринимательской деятельности, когда в соответствии с законодательными актами такая деятельность является незаконной и (или) запрещается) КоАП Беларуси наказали штрафом в 20 базовых величин (800 рублей).

Судебное постановление не обжаловалось и вступило в законную силу.