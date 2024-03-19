«В Беларуси от нас шарахались» 1 19.03.2024, 14:21

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Семья белорусов добилась в Польше пенсии для сына-инвалида.

Наталья с мужем и сыном-инвалидом переехали в Польшу в 2021 году, в этой стране семья получила международную защиту. Несмотря на то, что между Беларусью и Польшей нет договора о взаимном признании нетрудовых пенсий, супругам удалось добиться назначения пенсии сыну. Эта история может стать прецедентом для многих белорусских семей в вынужденной эмиграции, пишет MOST.

Подтвердить инвалидность в Польше проще, чем в Беларуси

У сына белоруски тяжелая форма аутизма. После переезда первым делом ей нужно было подтвердить его диагноз. Для этого женщина обратилась к семейному доктору, которая дала направление к психиатру и документ для обращения в Варшавский центр помощи семьям. Мальчик прошёл комиссию, и через две недели ему выдали документ об инвалидности.

Наталья считает, что в Польше подтвердить инвалидность проще, чем в Беларуси, где нужно сдать анализы и пройти всех врачей.

— В Беларуси инвалидность устанавливается на определенный срок: первый раз сыну установили на два года, а потом — на пять. Когда срок заканчивается, нужно проходить переосвидетельствование, а это значит, что ребенка снова нужно таскать по врачам. После этого еще нужно пройти ВКК (врачебно-консультационную комиссию. — Прим. МОST) и только потом можно получить подтверждение инвалидности.

Добились пособия в размере 3 тыс. злотых

После установления инвалидности Наталья занялась оформлением пособия по инвалидности сына. Для этого потребовались паспорт сына, карта часового побыта по международной защите, справка, подтверждающая инвалидность, и заявление. Пакет документов белоруска подала в ZUS. Пособие мальчику назначили, но сумма оказалась значительно меньше, чем он получал в Беларуси.

— В Польше пенсия у всех детей до 18 лет — и с легкой, и с тяжелой степенью инвалидности — очень маленькая, — говорит Наталья. — Потому что считается, что до совершеннолетия родители должны обеспечивать ребенка. Если в Беларуси сын получал около 420 рублей, то в Польше — всего 215 злотых (178 рублей).

Кроме того, можно оформить пособие по уходу за ребенком с инвалидностью до 18 лет. Но для этого недостаточно установления инвалидности.

— Если в Беларуси любая мама ребенка-инвалида может оформить [пособие] по уходу и получать дополнительно около 400 рублей, то в Польше, чтобы оформить такое пособие, ребенок должен получить определенные пункты на комиссии — семь и восемь. Если хотя бы одного из этих пунктов не будет — ничего не выйдет. Сразу я вообще не поняла, что значат эти пункты. Подумала, что пособие назначили по умолчанию, как в Беларуси. Но [оказалось], его нам не назначили. Об этом мне сказали в ужонде (администрации. — Прим. ред.), когда я пришла оформлять для сына пособие по инвалидности. На тот момент подавать апелляцию было поздно — сроки уже прошли, и нам пришлось ждать целый год, чтобы пройти комиссию в связи с ухудшением здоровья сына. В итоге пособия мы все же добились.

Пункты, о которых говорит Наталья, отмечаются в справке об инвалидности (Orzeczenie o niepełnosprawnośći). Седьмой пункт — потребность в постоянном или длительном уходе или помощи со стороны другого человека в связи со значительно ограниченной способностью жить самостоятельно, а восьмой пункт — необходимость постоянного повседневного участия опекуна ребенка в процессе лечения, реабилитации и воспитания.

Пособие в размере 3 тыс. злотых (около 2470 белорусских рублей. — Прим. ред.) оформили на мужа Натальи, так как сын уже взрослый и мужчине с ним легче. А Наталья вышла на полную ставку на работу.

Ситуация двоякая

Новые трудности с получением пенсии возникли летом прошлого года, когда мальчику исполнилось 18 лет. Наталья отмечает, что проблема в том, что между Польшей и Беларусью нет соглашения о пенсиях по инвалидности. Поэтому при первой подаче документов в ZUS в получении пенсии ее сыну отказали.

В 2019 году Беларусь и Польша заключили договор о социальном обеспечении. По нему страны взяли на себя взаимные обязательства учитывать при назначении и выплате пенсий трудовой стаж, приобретенный на территории другого государства. Несмотря на ухудшившиеся отношения между двумя странами, 1 апреля 2022 года договор вступил в силу. Однако на практике беларусы в Польше часто сталкиваются со сложностями в назначении пенсий, поскольку между социальными ведомствами двух стран — Фондом соцзащиты населения и польским ZUS — нет реального обмена данными. ZUS направляет запрос в Беларусь, но ответа на него не приходит. Беларусам приходится самостоятельно ехать за документами в ФСЗН, а для многих эмигрантов, находящихся в Польше по политическим причинам, это невозможно. Для инвалидов детства ситуация ещё более сложная. Договор о социальном обеспечении учитывает только трудовые пенсии (включая трудовые пенсии по инвалидности), но не пенсии инвалидов детства.

— Я написала [Светлане] Тихановской и [Павлу] Латушко. Тихановская меня отправила в ЦБС (Центр Беларусской Солидарности. — Прим. ред.), но там в ответ на мою проблему только поохали и поахали. А помощница Латушко запросила документы, но вопрос они рассматривали очень долго.

Тогда Наталья обратилась к юристу в Польский миграционный форум за бесплатной консультацией. Там сказали, что ситуация может быть двоякой. С одной стороны, пособие могут назначить, поскольку семья находится под международной защитой. А с другой стороны, могут посчитать, что без карты сталого побыта оно не положено.

— В итоге юрист сказала, что назначение пособия будет зависеть только от того, как ZUS нас интерпретирует. И если ZUS откажет, то сделать с этим ничего будет нельзя.

Тем не менее ситуация разрешилась в пользу сына Натальи: ему назначили пособие. ZUS учел, что международную защиту семья получила именно в Польше.

«Все укомплектовано»

Параллельно с решением других вопросов летом 2021 года белоруска начала подбирать сыну специальную школу, в которую он мог бы пойти с нового учебного года.

— На тот момент ему нужен был восьмой класс специальной школы. Изначально я пришла на приём к директору обычной школы по месту жительства. Она позвала учителя-украинца, который помог нам пообщаться, так как по-польски на тот момент я говорила слабо. Я объяснила ей ситуацию, а она при мне позвонила в психолого-педагогическую порадню (консультацию. — Прим. ред.). Там проходят комиссии, которые определяют академический путь ребенка. В Беларуси, кстати, тоже так происходит, только у нас нужно идти в ЦКРОиР (Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. — Прим. ред.). Обычно ждать такую комиссию нужно около трех месяцев, но директор школы попросила предложить нам ближайшее возможное время. В итоге комиссию нам назначили через две недели.

Наталья отмечает, что прохождение комиссии похоже на то, как это происходит в Беларуси. С той лишь разницей, что в Польше не задают вопросов о том, где и с кем живет ребенок, в каких условиях, где работают его родители и сколько зарабатывают.

Проблемы с сопровождающими нет

С заключением комиссии Наталья направилась в спецшколу.

— В спецшколе по месту жительства сказали: «Все укомплектовано. Мест нет», — вспоминает белоруска. — Тогда 1 сентября я поехала в Управление образования, объяснила ситуацию и написала заявление — точнее, попросила, чтобы его там написали за меня, так как писать по-польски я еще не умела. В итоге через неделю мне позвонили и сказали, что нашлось место в школе, в которую я приходила изначально. Мол, там есть ребенок, который практически не ходит, поэтому они дают нам место. 10 сентября сын пошёл в школу.

Сейчас сын Натальи посещает второй курс специальной школы по подготовке к работе (Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy). В организации образовательного процесса Наталья выявила несколько отличий от Беларуси. Основное заключается в условиях получения сопровождающего. Это человек, который помогает детям пройти от класса до класса, сходить в туалет, выполнить задание.

— Чтобы получить его в Беларуси, нужно было добиваться его на комиссии. Государство не хочет его давать, потому что это отдельная ставка в школе и дополнительные денежки. Но это еще не вся проблема: ставка в Беларуси настолько маленькая, что никто не хочет идти на эту работу. Если кто и соглашается, так это студенты, чтобы подзаработать. И то чаще всего родители доплачивают помощникам из своего кармана.

В Польше такой проблемы нет. Здесь на этом не экономят. На комиссии нам сказали, что будет один сопровождающий на класс. Меня это устроило, так как ребенок у меня уже достаточно взрослый, а в классе всего четыре человека. А если учесть, что наши особенные дети часто пропускают, то сын в классе и вовсе может быть один.

«В Беларуси люди просто шарахались»

Наталья отмечает, что отношение к людям с инвалидностью в Беларуси и Польше отличается не в пользу Беларуси.

— Польское общество доброжелательнее относится к детям-инвалидам, здесь это на уровне нормы. Это у нас в Беларуси все сидят по домам и практически никуда не ходят. От моего взрослого сына в Беларуси люди просто шарахались. Мне здесь комфортнее. В Польше мы смогли себе позволить нормально путешествовать на общественном транспорте — ни в автобусах, ни в поездах, ни в самолетах никаких проблем у нас не возникало. Конечно, есть люди, которые могут посмотреть с удивлением или отойти в сторонку, но в большинстве своем люди стараются поддержать и спрашивают, чем могут помочь.