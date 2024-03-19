В Белгородской области РФ возобновились бои 19.03.2024, 14:36

2,764

Идет полноценная военная операция.

В районе приграничной деревни Козинка в Белгородской области РФ с утра идет бой, соседний Грайворон обстреливают – пишут Z-блогеры. «Это никакие не ДРГ, а полноценная армейская операция, с привлечением авиации, артиллерии, танков, большого числа беспилотников». В Грайвороне и соседних поселках нет электричества, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

РДК опубликовал видео стрельбы по танку с буквой Z на башне из ручного противотанкового гранатомета. Утверждается, что запись сделана в Козинке. Обстрелян поселок Разумное (окраина Белгорода), по словам губернатора, пострадали три человека, повреждены квартиры, частные дома и автомобили.

Доброволец легиона «Свобода России» Алексей Барановский в разговоре с корреспондентом «МО» заявил, что бои продолжаются и в Курской области, в районе поселка Теткино, а Козинка же «полностью депутинизирована». Российские власти это не подтверждают.

Всего за неделю в регионе погибли уже 16 человек, 98 – получили ранения. Но массовая эвакуация детей началась только сейчас: из Белгорода и области эвакуируют 9 тысяч детей, сообщил губернатор Гладков. Первая группа из 1200 человек отправится в пятницу.

Минобороны РФ уже неделю сообщает, что все атаки отбиты и прорывов на территорию РФ не допущено. Последнее такое сообщение было в понедельник. А в пятницу, 15 марта, в ведомстве утверждали, будто бы противник потерял 1500 человек.