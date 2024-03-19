Андрей Санников: Россиянам нужно уезжать из страны 19.03.2024, 14:39

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Андрей Санников

Лучший выход из сложившейся ситуации — вступать в добровольческие подразделения.

Признает ли Запад выборы Путина и ожидать ли в России протестных акций? Такой вопрос Telegram-канал «Баста!» задал экс-кандидату в президенты, лидеру гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрею Санникову:

— Вопрос вообще так не стоит. Это действо, которое состоялось в воскресенье, даже близко не похоже на выборы. Поэтому Запад должен высказаться определенно, что выборов в России нет, нет выборов в Беларуси. Это две абсолютно одинаковых системы, где люди лишены выборов. Поэтому ожидать, что какие-то перемены могут пройти в связи с выборочным фарсом, просто не приходится.

Самое неприятное, что может быть, это то, что Запад начнет искать какие-то оправдания для того, чтобы потихоньку эти выборы признать. Но это приведет только к усилению угрозы самому Западу со стороны России, будет использована территория и режим Лукашенко. Ведь война идет не против Украины, а против Запада в целом. Путин сам об этом говорит.

Никаких протестных акций в России ожидать не приходиться. В России сейчас начнется «лукашенковщина», то есть сейчас будут определять тех, кто стояли в очередях, подписывались за Надеждина, высказывались как-то не так, как нравится кремлевскому правителю. Сейчас он себя переназначил.

У него есть пять лет, и он будет медленно и верно разделываться со всеми, даже мелкими противниками, что делает сегодня в Беларуси Лукашенко. Это показатель страха и у одного диктатора, и у второго. Поскольку только страх подталкивает к тому, чтобы каждый день были какие-то жертвы, чтобы показать самому себе, что ты контролируешь ситуацию. Нет, не контролируешь.

У россиян самый хороший выход — уезжать из России, лучше всего в — Украину, становиться добровольцами и воевать с этим режимом. Этот режим не российский. Это режим преступников Лукашенко и Путина, которые просто-напросто осуществляют свои грязные цели, не взирая на людские жертвы, не взирая на то, что ввергли свои страны в такую пропасть. Наверное, ни одна ситуация ни в одной диктаторской стране не сравнится с сегодняшней Россией и Беларусью.