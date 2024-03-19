Полный П 1 19.03.2024, 12:31

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Восемь причин, по которым переизбрание Путина нелегитимно даже по российским законам.

По данным ЦИК, хозяин Кремля получил рекордные 87,29% с рекордной явкой в 77,44%. Но эти цифры не имеют никакого отношения к настоящим выборам. Telegram-канал «Можем объяснить» приводит восемь доказательств того, что даже по российским законам Путин — нелегитимный президент.

1) Незаконная агитация. Вся пропагандистская машина работала исключительно на Путина. Даже в день выборов федеральные каналы регулярно показывали «кандидата №1», постоянно нахваливая его. Дмитрий Киселев первым сюжетом дал интервью Путина, не уставая его восхвалять — вопреки закону 20-ФЗ, считающему агитацией «распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате в сочетании с позитивными комментариями». Путина и выбирали под его же портретами, тоже вопреки закону.

2) Махинации с электронным голосованием. ЦИК утверждает, что на платформе ДЭГ Путин якобы получил почти 87,5% голосов. Эти цифры невозможно проверить. В отличие, например, от Эстонии, где каждый избиратель может удостовериться в том, что его голос подсчитан, система ДЭГ совершенно непрозрачна — эксперты называют ее «дырой в стене». Многие читатели «МО» и корреспонденты за рубежом просто не смогли проголосовать электронно — им не приходил СМС-код для авторизации на госуслугах. Сообщения стали приходить только глубокой ночью, когда «выборы» закончились. Техподдержка Госуслуг была недоступна все три дня.

3) Недопуск независимых кандидатов. ЦИК сделал все, чтобы у Путина не было конкурентов на этих «выборах». До участия в электоральном мероприятии не были допущены Борис Надеждин и Екатерина Дунцова, хотя у них был электоральный потенциал — о чем свидетельствовали огромные очереди желающих за них подписаться.

4) Отсутствие независимых наблюдателей. Эти «выборы» поставили антирекорд по числу наблюдателей. По словам сопредседателя «Голоса» Станислава Андрейчука, такие организации, как «Голос», в результате репрессий больше не могут отправлять своих наблюдателей на участки. А даже тех независимых наблюдателей, кому удалось попасть на участки через КПРФ, партия стала массово отзывать в разгар выборов.

5) Отсутствие открытого видеонаблюдения. После протестов за честные выборы на Болотной начиная с 2012 года за выборами можно было следить в режиме реального времени — так были выявлены тысячи нарушений. Но в 2021 ЦИК закрыл обычным гражданам доступ к видеонаблюдению. А на этих «выборах» видеонаблюдение в территориальных комиссиях (ТИК) вообще велось только в последний день голосования с 20:00 (то есть уже во время подсчета голосов).

6) Голосование на оккупированных территориях. Путина «выбирали» и на временно оккупированных территориях Украины, иногда — даже без паспортов РФ. При этом, правозащитники сообщали, что местных жителей фактически заставляли голосовать на «выборах». Люди голосовали в присутствии военных с оружием в руках, вопреки международному праву.

7) Отсутствие тайного голосования. По закону волеизъявление должно быть обязательно тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за выбором гражданина. Но на многих избирательных участках в кабинках для голосования отсутствовали шторки, а надомное голосование в оккупированных регионах вообще проходило в присутствии вооруженных людей, которые следили за тем, где поставит галочку избиратель.

8) Принуждение бюджетников. По данным движения «Голос», бюджетные структуры и госкомпании в Москве получали информацию о том, кто из сотрудников проголосовал через ДЭГ: «С организаций спрашивают за недостаточную активность сотрудников и присылают руководству списки проголосовавших. ДЭГ — это действующий инструмент принуждения». Публично об участии в выборах отчиталось 450 госструктур.