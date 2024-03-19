Почему не стало хоккеиста Кольцова? 19.03.2024, 15:19

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Константин Кольцов

Главные версии.

В ночь с 18 на 19 марта стало известно, что в возрасте 42 лет из жизни ушел Константин Кольцов — бывший игрок НХЛ и сборной Беларуси, потенциальный тренер минского «Динамо», бойфренд Арины Соболенко. Известно, что жизнь мужчины оборвалась в США, но пока нет никакой официальной версии насчет того, по какой причине это произошло. «Трибуна» рассказывает, какие варианты обсуждает хоккейное сообщество (на сегодня это все исключительно слухи).

Оторвался тромб

Такую версию распространяет сайт smartpress.by со ссылкой на неназванного сотрудника пресс-службы «Салавата Юлаева» — уфимского клуба КХЛ, где последние пару сезонов работал Кольцов.

Эта информация не вызывает большого доверия. Бывший игрок НХЛ скончался в США. Даже местные СМИ пока не сообщают обстоятельств ситуации. Как о них узнали в «Салавате»? Почему не упомянули в официальном заявлении, которое выпустил клуб? Тем не менее некоторые англоязычные источники уже тиражируют эту версию.

Что-то с машиной

Бывший тренер сборной Беларуси Владимир Крикунов со ссылкой на своего сына, который когда-то тоже играл в хоккей, сказал, что смерть Кольцова каким-то образом связана с машиной. Правда, специалист высказался не очень уверенно и обратил внимание на то, что официальной версии пока нет.

Выпал в окно

Такой конец Кольцова в хоккейном мире обсуждают больше всего. Якобы специалист по какой-то причине выпал в окно многоэтажного здания и погиб. То ли просто трагический инцидент, то ли что-то другое — это область догадок, куда никто не решается заходить.