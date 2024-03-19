Минчане рассказали, сколько нужно зарабатывать для хорошей жизни в столице 19.03.2024, 15:30

1,368

В комментариях под видео разгорелась дискуссия.

Блогер Ксения Ивановская спросила своих подписчиков в TikTok, сколько нужно зарабатывать, чтобы жить хорошо в Минске. В комментариях под ее видео разгорелась дискуссия, пишет zerkalo.io.

Некоторые пользователи заверили, что им хватило бы тысячи белорусских рублей, другим нужно не меньше десяти тысяч, но в основном в ответах фигурируют суммы от трех до пяти тысяч рублей. При этом некоторые предпочитали называть суммы в долларах.

«5000 белорусскими на более-менее адекватную жизнь», «Не менее тысячи долларов на человека при наличии своей квартиры. Все, что меньше — нищенское существование», «3000 в месяц минимальная планочка комфорта», «Сколько бы не зарабатывал, всегда будет не хватать. Растут аппетиты», «Если кредита нет на жилье, не надо снимать, то 2000 руб на человека хватило бы, а если + жилье, то тысячи 3», «3000−3500 это прям минимум, учитывая съем кв, а так, чтобы комфортно жить с путешествиями то 5000». «4500−5000 имея свою квартиру. Это слегка норм жить», — поделились пользователи (орфография и стилистика комментариев сохранены. — Прим. ред).

Некоторые отметили, что «чтобы хорошо жить, надо жить не в Беларуси».

Одна из подписчиц поделилась своим опытом, признавшись, что она минчанка, а зарабатывает тысячу рублей, и «если бы не семья, я бы пропала. По факту хватает только на еду и коммуналку».

Еще одна пользовательница рассказала, после какой зарплаты она ощутила себя в безопасности.

«Только с 2.5к$ и своей квартирой ощутила себя в безопасности и с возможностью копить и инвестировать, до этого даже с 1−1.5к$ было тревожно», — призналась она.

Позже блогер опубликовала еще несколько видеороликов, в которых поделилась своими впечатлениями от прочитанных комментариев.

«Самое грустное, когда я читала комментарии, что врачи и учителя, такие важные профессии, те, кто спасает наши жизни, и те, кто обучает будущее поколение для того, чтобы они развивали страну, получают критически мало. 1500 — это смешная сумма. Если есть своя квартира (а ты попробуй ее еще и получи) и нет ребенка, то кое-как можно свести концы с концами. Однако если ты хочешь детей, а у тебя нет своей квартиры и тебе надо снимать, хочешь нормально питаться и какой-никакой досуг, а может еще и съездить на море, то, извините меня, это невозможно», — высказала мнение автор ролика.

Она также назвала свою сумму, которую считает адекватной для хорошей жизни в Минске, — это пять тысяч рублей на человека. Девушка призналась, что заработала столько лишь однажды в своей жизни и в тот месяц она работала как никогда. Она трудится в сфере SMM.

«Я не спала ночами, выполняла дополнительные проекты и заказы, и мне не понравилось. Я бы повторять такое не хотела, потому что эту сумму заработала, но жить я не успевала», — поделилась она.

Также автор видео прокомментировала еще несколько проблем, которые подняли пользователи в комментариях. Одна из них — это мнение о том, что показатель хорошей жизни — наличие IPhone.

Блогер пояснила подписчикам, что покупка IPhone сейчас для представителей многих профессий — это не прихоть, а необходимость, чтобы получить работу. Особенно эта проблема актуальна в ее сфере. По ее словам, найти работу SMM сейчас почти невозможно, если у тебя нет IPhone, причем последних моделей. Такое требование встречается в большинстве вакансий.

Она высказалась и о еще одном распространенном мнении о том, что мужчинам нужно меньше денег для жизни, чем женщинам.

«Давайте уже закроем вопрос, что мужчинам для жизни надо меньше, чем женщинам. У нас много дополнительных трат на внешность, на косметолога, на эпиляцию, на маникюр, на реснички, на бровки — на вот это вот все и, конечно же, технику обновить. Если фрилансер — это обязательно», — поделилась она своим мнением.

Также девушка прокомментировала совет одного из подписчиков выйти замуж, чтобы улучшить свое положение.

«Я против того, чтобы находиться в полной финансовой зависимости от мужчины, потому что это чревато некоторыми последствиями. И хотя нам с детства внушали: главное найти богатого мужика, удачно выйти замуж, и все эти сказки построены на „она нашла принца и зажила счастливо“ — это все чушь собачья, потому что если вы находитесь в финансовой зависимости от мужчины, то это дает ему неограниченную власть над вами, вы чувствуете себя ущемленной и должной, по-любому вы платите свою цену», — считает автор.

Она добавила, что финансовая зависимость чревата различными видами насилия, в таком случае комфортная жизнь женщины зависит только от ее мужа, если с ним что-то случится, что ей будет сложно. К тому же, по ее мнению, это очень детская позиция — всю ответственность за себя отдать другому человеку.