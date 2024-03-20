В Беларуси официально стартовали продажи электрокаров Hyundai Ioniq 2 20.03.2024, 16:31

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Автосалоны раскрыли цены.

В белорусские салоны заехали электрические модели Ioniq 5 и Ioniq 6. Они продаются официально и имеют фирменную гарантию от производителя. Автосалоны успели объявить цены, отмечает «Онлайнер».

Стоимость на Hyundai Ioniq 5 будет начинаться от 195 900 рублей. На белорусском рынке модель предлагается в версии LONG RANGE, с батареей емкостью 77,4 кВт·ч и 229-сильным электродвигателем, выдающим крутящий момент 350 Н·м.

Привод — на задние колеса, разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,3 секунды, а максимальная скорость составляет 185 км/ч. Пробег на одной зарядке в комбинированном цикле, согласно измерениям по циклу WLTP, составляет 507 км, в городском — 710 км.

Hyundai Ioniq 6 будет стоить от 185 900 рублей. Модель доступна в аналогичной версии версии LONG RANGE, с 77,4-киловаттной батареей и 229-сильным электродвигателем, установленным на задней оси.

Максимальная скорость составляет те же 185 км/ч, но разгон до 100 км/ч чуть медленнее — 7,4 секунды. Зато пробег на одной зарядке куда более внушительный: 614 км в комбинированном цикле и до 777 км — в городском.