Экономист: Инфляция в Беларуси вырастет в разы 21.03.2024, 9:49

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Проблемы из-за регулирования цен все сложнее скрывать.

В последние месяцы в Беларуси наблюдается ускорение инфляции. В январе ее рост составил 0,8%, а в феврале – 0,9%. Все дело в инфляционном навесе, возникшем из-за регулирования цен властями. Понемногу он вырывается наружу. Если дела в экономике будут идти примерно как в 2023 году, то к концу 2024 года беларусов ожидает рост цен на 7–9%. Но ситуация может стать совершенно непредсказуема и получится что-то похожее на кризис 2011 года, рассказал «Белсату» экономист Дмитрий Крук.

Уже поздно думать, как сделать лучше

«Мы видим ускорение инфляции и это подтверждает тезис, что инфляционное давление в экономике возрастает. Попытки запихать под ковер вопрос цен срабатывают лишь частично. Допускаю, что чиновники более спокойно согласовывают повышение цен в тех местах, где административное сдерживание меньше, или там, где предприятия в большей степени испытывают напряжение», – говорит Дмитрий Крук.

Из-за регулирования затягивается состояние, когда предприятиям нужно поднимать цены, но нельзя. И компании чувствуют себя все хуже. При этом уже успел вырасти инфляционный навес, ведь цены без регулирования должны были вырасти гораздо больше.

Как в такой ситуации сделать лучше, уже вопрос не стоит, считает Дмитрий Крук. Ведь серьезные ошибки были сделаны, когда принимали постановление №713 «О системе регулирования цен» и постановление №114 «О временном регулировании цен».

«Сейчас правильно говорить, как выйти с наименьшими потерями, так как инфляционный навес уже создался. Негативные эффекты проявляются в ухудшении финансовых позиций фирм и повышении инфляции.

Давайте представим, что что-то чудесное случается и в Беларуси можно вести хотя бы нормальную экономическую политику. Самое рациональное тогда было бы отпустить регулирование цен и попытаться постепенно сдуть этот инфляционный навес», – продолжает экономист.

Главным инструментом здесь была бы более жесткая монетарная политика, считает эксперт. То есть, например, ставки по кредитам более высокие и условия их выдачи более сложные.

«Тогда можно было бы прийти к тому, что сложившийся инфляционный навес фактически выплеснулся бы на свободу, но постепенно – за два-три квартала. И это не стало бы одномоментным шоком. Потом можно было бы войти в состояние нормальной монетарной политики. Но даже такая опция сегодня на повестке дня не стоит, потому что для нынешнего режима административное регулирование цен – это то, от чего они отказаться не готовы.

Поэтому наиболее вероятным я вижу, по крайней мере на 2024 год, последующее развитие событий. Решения о регулировании цен будут сохраняться. Возможно, в них будут вноситься изменения, которые скорее всего будут направлены на то, чтобы дать больше возможностей согласовывать изменение цен, хотя бы в рамках регулирования дать большее поле для маневра.

Это такое извращение, но в этой ненормальной логике оно позволило бы немножко регулировать ситуацию в отдельных отраслях, где финансовое положение совсем плохое. Фактически это то, к чему сейчас режим в экономической сфере стремится. Как я услышал от одного из предпринимателей, они нащупали возможность видеть, где сформировался небольшой финансовый жир и этот жир срезают», – продолжает Дмитрий Крук.

Проблемы вроде кризиса 2011 года

То есть цены дают поднимать тем, кто совсем не может держаться. А если компании еще в состоянии нести убытки, там регулирование более жесткое.

«Но другая сторона такой политики – неизбежно это будет приводить к ускорению инфляции. Я бы ожидал, что по итогам года где-то в диапазоне 7–9% мы будем при таком сценарии иметь. Но все это будет относительно работать, если будет приблизительно такая же динамика и конъюнктура, которая была в 2023 году.

То есть финансовое положение фирм не радикально ухудшится. Но это совершенно не гарантировано. С большей вероятностью будет иная ситуация – конъюнктура ухудшится, финансовое положение фирм тоже. И здесь я вижу серьезные риски, что в определенный момент может сорвать резьбу и этот инфляционный навес неконтролируемым образом выплеснется. Тем более, если сюда добавить веру нынешних чиновников, что таким образом можно регулировать цены. Они же считают опыт 2023 года с регулированием успешным», – отмечает Дмитрий Крук.

По мнению эксперта, чиновники могут увлечься и одновременно с регулированием цен продолжать стимулировать рост экономики, как в прошлом году.

«Это очень, с большой вероятностью, в определенный момент приведет к резкому инфляционному выстрелу. Но сложно спрогнозировать, в какой момент. Такую потенциальную опцию можно сравнить с 2011 годом. Тогда был скачок курса. Сейчас такое более вероятно с инфляцией», – говорит эксперт.

В 2011 году курс белорусского рубля обвалился к доллару в несколько раз. То есть инфляция также может увеличиться в разы и стать двузначной.

«Есть такая поговорка, что если вы смотрите в глаза двузначной инфляции, то борьбу с нею вы уже проиграли. До определенного момента ты ее регулируешь, но с определенного момента появляются двузначные цифры – инфляция начинает управлять экономической политикой. Если мы этот рубеж перешагнем, соответственно будут попытки компенсировать потери в благосостоянии, в зарплатах в связи с инфляцией. И это уже формирует то, что известно почти каждому белорусу – так называемую инфляционную спираль [когда зарплаты начинают повышать, чтобы компенсировать потери от инфляции, а это повышение еще больше разгоняет инфляцию и роста благосостояния нет. – Ред. «Белсата»] », – резюмирует Дмитрий Крук.