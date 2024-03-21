Рентабельность предприятий Гомельщины установила антирекорд 21.03.2024, 17:39

Это лишь второй подобный случай в 21-ом веке.

Провластный Белстат опубликовал оперативные данные о финансовых результатах работы организаций Гомельской области. Из представленной информации следует, что рентабельность продаж в январе 2024 года составила 4,3%. Это наименьший показатель за весь период наблюдения, подчеркивает «Флагшток».

Обновленные данные свидетельствуют о продолжении тенденции падения прибыльности организаций Гомельской области, которая наблюдается с 2020 года.

Годовые данные Белстата показывают снижение рентабельности продаж с 7,3% в 2020 году до 5,1% в 2023 году. В результате по итогам года был зафиксирован суммарный чистый убыток в размере 73 млн рублей. Это лишь второй подобный случай в ХХІ веке. Первый случился в 2015 году на фоне кризиса, связанного с началом военных действий на востоке Украины.

В текущем году может быть установлен новый антирекорд, поскольку столь низкой рентабельности, как в январе 2024 года, еще никогда ранее не наблюдалось.

Снижение рентабельности происходит на фоне роста выручки от реализации, которая за последние четыре года суммарно увеличилась на 62%. При этом, как видно, увеличение продаж почти не приводит в росту прибыли от реализации.

В итоге можно сделать вывод о том, что потеряв европейские рынки сбыта, производители вынуждены нести дополнительные расходы, которые «съедают» прибыль предприятия. Поскольку именно прибыль является источником развития, можно констатировать проблемы, которые создаются для предприятий на несколько лет вперед.