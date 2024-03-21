Часть авторынка Беларуси находится в кризисе 1 21.03.2024, 23:12

Всему виной повышенный утильсбор.

Рынок седельных тягачей (фур) Беларуси оказался в кризисе. Все из-за недавнего указа правительства, в котором ставки утильсбора повысили в 2,8−4 раза. Что происходит в компаниях-дилерах, рассказал Office Life.

Если вкратце, то теперь за импортируемые из иностранных государств фуры нужно платить очень большие деньги. За популярную машину класса Евро-5 полной массой от 12 до 20 тонн придется выложить не Br12 тыс., а все Br58 тыс., плюс НДС.

А такие автомобили сейчас стоят в Беларуси совсем недешево – в среднем около $100 тыс.

Дорого и долго

Из-за такого резкого скачка рынок начало серьезно лихорадить. Как рассказал один из крупных дистрибьюторов китайских тягачей, выполняются только ранее заключенные контракты, а новые поставлены на паузу.

При том, что и без этого проблем хватало. Затраты на доставку фур из Китая в Беларусь также сильно выросли, как и время ожидания. От приема заказа до поставки уходит 3-4 месяца.

Впрочем, для тягачей класс Евро-6 утильсбор немного ниже – от Br33 тыс. Но проблема в том, что сейчас эти машины не пользуются спросом, на рынке доминирует Евро-5.

Причина простая – именно эти тягачи производит Китай, который и является основным поставщиком фур. Российские и белорусские тягачи МАЗ и КамАЗ спросом до недавнего времени не пользовались. Впрочем, теперь эта тенденция может измениться.

Бонус для физлиц

Обычным автовладельцам власти также приготовили сюрприз. Были изменены критерии машин, с которых взимается сбор, и они оказались в пользу белорусов.

Если раньше разный сбор был для машин возрастом до трех лет (Br544,5), от трех до семи лет (Br816,7) и от семи лет (Br1225,1), то теперь два последних пункта заменили категорией «от трех лет».

Сумма для нее осталась прежней Br816,7. Чисто технически цены не изменились, но теперь владельцы машин от семи лет будут платить на Br408,4 меньше.

Впрочем, новые категории на деле забытые старые. Они действовали с 2019 по 2021 год.