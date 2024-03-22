Белорусы массово выносят евро и доллары из банков 5 22.03.2024, 8:25

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Депозиты уменьшились на 62,9%.

С многолетнего максимума средства физлиц на валютных вкладах (так называемые другие депозиты) уменьшились на 62,9%, пишет сайт banki24.by.

Рекордные средства физлиц на валютных вкладах имели место на 1 сентября 2015 года — 7,844 млрд USD в экв. С тех пор отток депозитных ресурсов составил 4,934 млрд USD. В итоге на 1 марта 2024 года физлица держали на валютных вкладах 2,909 млрд USD в экв. Согласно прошлогодней оценке главы Белорусского союза предпринимателей Александра Калинина, раньше в кубышках населения (вне системы) насчитывались сбережения на сумму ≈7 млрд USD в экв.

Отток валютных вкладов из системы происходит на фоне исторически низких процентных ставок по инструментам сбережения в долларах и евро. Так, в январе 2024 года средний уровень ставок по новым срочным банковским вкладам физлиц в долларе обвалился до 0,34% годовых. В феврале-2023 средний уровень ставок на этом сегменте рынка был равен 1,28%. Аналогично с евро: в феврале-2024 уровень ставок по новым срочным банковским вкладам физлиц упал до 0,22% годовых (при 0,98% годом ранее). По безотзывным вкладам процент снизился до 0,24%, а по отзывным — до 0,03%.

Предлагаемая банками годовая доходность новых вкладов в долларах и евро не покрывает уровень инфляции в США и еврозоне. Реальная доходность таких инструментов отрицательна: падение покупательской способности доллара и евро опережает скорость прироста депозитного капитала в этих валютах.