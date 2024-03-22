«Путин начал выкаблучиваться, США отрезают ему ниточку за ниточкой» 22.03.2024, 8:46

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Вашингтон взялся за российскую экономику.

Политический обозреватель Иван Яковина описал один из показательных случаев, который подтверждает, что США медленно и уверенно уничтожают экономику РФ:

«Индийские нефтеперерабатывающие заводы постепенно, начиная с частных, но, я думаю, что и до государственных дойдет, отказываются принимать российскую нефть. Почему? Потому что она находится под санкциями. В Индии американцы постоянно ведут работу с российскими контрагентами и они им объясняют, что вы, конечно, можете торговать с Россией, но мы вас отключим от долларов, от технологий, от материалов и вы не сможете развиваться».

Политический обозреватель объяснил, как США умело расправляются с теми, кто пытается ей угрожать:

«Мировая финансовая система сделана американцами для американцев и американских интересов. Она очень удобная, она очень хорошая, но, если кто-то начинает напрыгивать на Америку и гнуть пальцы, то этого человека или эту страну очень легко наказать, потому что все рычаги управления мировой финансовой системы находятся в США. Вот Путин начал выкаблучиваться и американцы сейчас отрезают ему ниточка за ниточкой все финансовые связи с внешним миром, и в результате этого Путин говорит: Давайте другую финансовую систему сделаем, помогите мне».

«Конечно, Индия и Китай вовсе не собираются уходить из американской финансовой системы, потому что она их устраивает (она всех устраивает). Конечно, они показывают Путину средний палец, потому что никто всерьез не намерен в ближайшее время полностью обрывать свои контакты с США: это безумие, это реально просто безумие чистой воды», - подчеркнул Иван Яковина.