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В Минске открылся дилерский центр китайских авто Zeekr

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  • 22.03.2024, 13:06
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В Минске открылся дилерский центр китайских авто Zeekr

Названы цены авто.

1 февраля 2024 года в Беларуси стартовали официальные продажи китайских автомобилей Zeekr. Вчера, 21 марта, в Минске открылся дилерский центр марки, сообщает av.by.

К приобретению у официального дилера в настоящий момент доступны три модели: Zeekr 001, Zeekr X и Zeekr 009. В III квартале текущего года обещают дополнить модельный ряд четвёртой машиной — Zeekr 007.

Что касается стоимости, то Zeekr 001 у официального дилера предлагается в комплектациях Standard (от 166 500 BYN, или примерно $51 325), Premium (от 185 500 BYN, или $57 180) и Flagship (от 202 000 BYN, или $62 270). Zeekr X доступен в версиях Premium (от 123 500 BYN, или $38 000) и Flagship (от 132 000 BYN, или $40 690). Цена на полноприводный Zeekr 009 WE начинается от 256 500 BYN ($79 000).

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