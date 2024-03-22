Минчанин поцарапал машину скрепкой от телефона, потому что она мешала ему пройти 3 22.03.2024, 16:00

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Хулиганство попало на видео.

Житель Минска оставил во дворе свою машину, а потом заметил на ней царапины. Мужчина обратился в милицию, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Силовики посмотрели записи камеры видеонаблюдения и нашли того, кто это сделал. 48-летний минчанин объяснил свои действия тем, что шел домой, но ему мешал пройти автомобиль. Это его возмутило, и он скрепкой для открытия слота телефона поцарапал иномарку.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.