Беларусь повысила цены на масло и молоко для России

Беларусь повысила цены на масло и молоко для России1
- 23.03.2024, 10:37
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Новые цены начали действовать уже с сегодняшнего дня.
Минсельхозпрод в очередной раз пересмотрел минимальные экспортные цены на мясную и молочную продукцию. Увеличена стоимость сухого цельного молока и сливочного масла. Постановление МСХ №23 от 21 марта сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 23 марта.
Цена молока и сливок, сгущенных, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5%, без добавления сахара или других подслащивающих веществ для России теперь составляет 335 российских рублей за килограмм. Она увеличена на 10 российских рублей за килограмм.
Минимальная экспортная цена масла жирностью 80% и более для российского рынка увеличена на 25 российских рублей за килограмм и теперь составляет 610 российских рублей за килограмм, а цена масла жирностью от 72% до 80% — на те же 25 российских рублей до 560 российских рублей за килограмм.