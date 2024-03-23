Нацбанк установил курсы валют на выходные 23.03.2024, 15:16

В каких банках самые выгодные предложения?

Доллар и евро на нынешней неделе то дешевели, то дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные, пишет «Зеркало».

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,275 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,254 рубля («РРБ-Банк», «Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк Решение», «Белгазпромбанк», «БНБ-Банк», «Паритетбанк», «РРБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк» — 3,245 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,57 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «РРБ-Банк», «Статусбанк» (3,539 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанк» — 3,525 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Паритетбанке» — 3,471 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,55 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,487 рубля («РРБ-Банк», «Статусбанк»).