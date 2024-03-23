У «Беларуськалия» новые проблемы 23.03.2024, 15:32

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И в этом году они не закончатся.

Цены на калий снижались весь прошлый год. И в этом году лучше тоже не станет. Судя по всему, станет хуже. По крайней мере на это намекают свежие данные китайской статистики.

Об этом — в новом выпуске программы «Оптимум» на ютуб-канале «Белорусы и рынок».

За первые два месяца этого года Китай увеличил покупку калийных удобрений на четверть. Это если считать в тоннах. А вот если считать в деньгах, то цена закупки этих удобрений, наоборот, стала на треть меньше. Объемы покупки выросли, а расходы на их покупку, наоборот, уменьшились. Всего за январь-февраль Китай купил 2,64 млн тонн калия на сумму 832 млн долларов.

На самом деле ничего удивительного в том, что Китай покупает больше, а тратит при этом меньше. Сейчас Китай покупает калий по 316 долларов за тонну. А год назад цена была 590 долларов за тонну.

Но даже эта новая цена, которая почти в два раза ниже прошлогодней, все равно выше средней цены мирового рынка. И это плохая новость для «Беларуськалия». Потому что это означает, что, скорее всего, цены будут и дальше снижаться.

Потому что калийный рынок устроен очень специфически. Китай и Индия — это два самых крупных покупателя калия. Эти страны заключают долгосрочные контракты на поставку удобрений по фиксированной цене. И потом эта цена становится ориентиром для всех остальных покупателей.

При этом, поскольку Китай — это самый крупный покупатель калийных удобрений в мире, поскольку он договаривается о покупке сразу очень крупных партий, то для него действует приличная скидка. Цена для Китая обычно ниже, чем для всех остальных покупателей.

Если с середины прошлого года Китай покупал удобрения по 307 долларов за тонну, то средняя мировая цена колебалась в районе 350. Но с конца года ситуация стала меняться. Цены на удобрения пошли вниз. Одна из причин, кстати, агрессивный демпинг со стороны Беларуси.

К марту средняя стоимость тонны калия снизилась на 40 долларов, по сравнению с ноябрем. И если Китай покупает удобрения по 316 долларов, то мировая цена в феврале была 290.

А это значит, что сейчас Китай будет добиваться снижения цены в рамках долгосрочных контрактов. И, скорее всего, добьется. Потому что дефицита удобрений на рынке нет, а спрос растет медленнее, чем предложение. А если упадет цена для Китая, то упадет цена и для остальных.

Причем Беларусь, скорее всего, не сможет сыграть на своем фирменном принципе «объемы превыше цены». Не сможет компенсировать снижение цены увеличением продаж. Потому что все преимущества принципа «объем превыше цены» Беларусь уже использовала в прошлом году.

По крайней мере ростом спроса в Китае в начале этого года воспользоваться не получилось. За два месяца Беларусь поставила в Китай около 450 тыс. тонн калия на 142 Млн долларов. В тоннах объем поставок примерно соответствует прошлогоднему. Так что «Беларуськалий» с первого места по объемам поставки удобрений в Китай, на котором он держался весь прошлый год, переместился на третье. А первые два места заняли Россия и Канада.

Потому что резервов для увеличения производства осталось немного, да и логистика не позволяет сильно разогнаться. Российские железные дороги не резиновые, а других маршрутов, чтобы возить удобрения в Китай, у нас нет. И до конца этого года логистических возможностей больше не станет. Неоткуда им появиться.