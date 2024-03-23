Что почем на Комаровке в эти выходные 23.03.2024, 18:03

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Голубика по 120 рублей за кило, зато дешевые томаты.

Помидоры подешевели, яблоки подорожали, а среди привычных овощей и фруктов в эти выходные на Комаровке можно найти арбузы, кокосы и манго. Корреспондент агентства «Минск-Новости» сходила на рынок и рассказала, что там сейчас с ценами.

Яблоки на Комаровке в среднем стоят 4,5 рубля. Позиций по 1,5 рубля на рынке уже не найти — минимальная стоимость, по личным наблюдениям, начинается от 2,5 рубля. Также взлетел ценник и на груши — дешевле 7 рублей за кило не найти.

Минимальный прайс на апельсины — 3 рубля за кило, хотя усредненный составляет около 6−7. Отдельные позиции и вовсе отдают по 20. Лимоны можно найти по 3,5 рубля за кг, но плоды на прилавке кажутся сильно потрепанными жизнью.

Мандарины удается отыскать даже по 3,5 рубля, и, в отличие от предыдущих фруктов, выглядят они прилично, несмотря на откровенно низкую стоимость. Разбежка в цене между ассортиментом рынка значительная: кое-где мандарины по 5, 7, а иногда и по 15 рублей за кило.

Приобрести на Комаровке можно и арбуз. Цена вопроса — 15−25 рублей за кг.

Разные сорта винограда на рынке отдают по 7−15 рублей за кг. Минимальный ценник на грейпфруты — снова заветные 3,5 рубля. Стоимость граната стартует от 5 рублей, но самые сочные варианты обойдутся в 14−20 рублей. Хурму найти удается только по 12 рублей за килограмм. Кило киви реально взять за 4−6 рублей, бананов — за 3−7.

На одном из прилавков продаются кокосы. Один орех обойдется в 29 рублей. За одно манго тем временем просят от 35 до 40 рублей.

Клубника на рынке стоит от 18 до 35 рублей за кг. А 125 граммов малины обойдутся в 12−25 рублей. Прайс на голубику достигает 120 рублей за кило. Наиболее бюджетные позиции отдают по 80 рублей. На точках с экзотической продукцией можно найти даже ежевику. Стоимость 125 граммов ягоды варьируется от 25 до 55 рублей.

За один килограмм клюквы продавцы просят приблизительно 22 рубля.

Помидоры черри можно купить за 7,5−12 рублей за кило. Стоимость классических томатов начинается от 4−5 рублей за кг., более презентабельные варианты отдают по 7−8 рублей. Минимальный ценник на огурцы составляет 5,4 рубля за кило, за сладкий перец просят от 10 рублей. Ценник на кило редиса составляет около 8−12 рублей, кое-где можно найти и по 6.

Кило репчатого лука отдают по 3,5 рубля, за салатную версию продукта хотят получить минимум на 5 рублей больше. Стоимость килограмма морковки, свеклы и белокачанной капусты — всего от 1 рубля. Ценник на картофель и того ниже — начинается от 70 копеек.

Стоимость на разные виды зелени — традиционно от 1−1,5 рубля. Наиболее бюджетные позиции — классический укроп, петрушка, за ту же цену, кстати, отдают зеленый лук. Кинза и шпинат, как обычно, стоят около 3,5 рубля, 100 граммов руколы отдают по 4,5 рубля.